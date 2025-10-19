「本当になんてやつだ…」大谷翔平の伝説的な3HR＆10Kにブルワーズナインは何を思ったのか　敵ベンチにも溢れた「史上最高」への興奮

大谷の規格外の活躍を目の当たりにしたブルワーズナインは何を思っていたのか(C)Getty Images

まさしく伝説的な活躍だった。

現地時間10月17日、ドジャースは本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨み、5-1で快勝。怒涛の4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。この試合で異彩を放ったのは「1番・投手兼指名打者」で先発出場した大谷翔平だ。

ポストシーズンで打率.158と不振に陥っていた天才が、大一番で完全復活した。投手としては7回途中まで100球を投げながら、許したヒットはわずか2本。粘り強いブルワーズ打線から10奪三振を記録し、無失点の快投を披露。一方で打者としても1回、4回、7回に3本塁打をマーク。メジャーリーグ史上初となる「1試合10奪三振＆3本塁打」の離れ業をやってのけた。

そんな大谷の異次元パフォーマンスを目の当たりし、ブルワーズナインは何を思ったのだろうか。球団史上初のワールドシリーズ制覇の機会を逸し、肩を落とした面々だったが、試合後には大谷に対する率直な想いを口々に語った。

ベテラン野手であるクリスチャン・イェリッチは「前例がどれだけあるか分からないけど、史上最高の試合だと思う」と吐露。「だって10奪三振に、3本塁打でしょ？ しかも、3本ともギリギリ越えたって当たりじゃなかった。彼が野球界で『最高』と呼ばれるのは理由があるし、今夜は間違いなくそれを見せつけられた」と脱帽した。

特大アーチを打たれ、特別な感情を抱く者もいる。7回に左中間席にボールをかっ飛ばされたトレバー・メギルは、「今日のショウヘイのパフォーマンスを見て、どう思った？」とシンプルに問われ、「ハハ……」と苦笑い。そして「たぶんだけど、史上最高の試合だ。ただただ脱帽だよ。本当になんてやつだって感じだ」と強調した。

打たれたのは、98.9マイル（約159.1キロ）の4シームだった。コースがやや甘くなったとはいえ、メギルにとっては「何とか抑えたい」と投げ込んだ渾身の一球だった。