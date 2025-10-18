この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アウトドア系YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するばも氏が、「21万km乗ってわかった！乗用車ディーゼルの意外なデメリット4選【デリカD:5実体験】」と題した動画を公開。21万kmもの長距離を走破したデリカD:5ディーゼル車のオーナーとして、そのリアルな実感から“乗用車ディーゼルの意外な落とし穴”について語った。



ばも氏は自身のアウトドア経験や家業時代のディーゼル車体験を踏まえつつ、「昔のディーゼルはとにかく遅くて黒い煙がもくもく。最近のディーゼルは走りもパワーも燃費も良くなったけれど、実は落とし穴がある」と警鐘を鳴らす。なかでも最大のデメリットと感じているのは、「負荷が軽くて長距離を走らずにちょい乗りばかりしていると壊れやすい」という点。「日本の市街地利用のように短距離での買い物や送り迎えを繰り返す使い方は、むしろディーゼルの苦手分野。メンテにお金がかかるので注意してください」と実体験を交え注意を促した。



さらにばも氏は、「ディーゼルは長距離や高負荷では最高ですが、アクセルを踏んでも『立ち上がりが悪い』時がある。大きい交差点の右折などで加速のもたつきは相当なデメリット」と具体的なシーンも指摘。また「ガソリン車と比べてそもそも価格が30～50万円高い」「オイル交換も1万～1万5千円と高額になりがちで、しかも選択肢が限られる」など維持コストの面も挙げた。



一方で「アウトドア派で長距離を走る、キャンピングトレーラーやボートを引っ張る人には、ディーゼルは圧倒的にコスパがいい」とし、「日本で街乗り中心の人にはやっぱりガソリン車が合っている」と自身の見解を強調した。



最後にばも氏は、「これからディーゼルのフルモデルチェンジやPHEV・EVの登場なども予想されるが、フィーリングやエンジンの音もぜひ乗って試してみてほしい」と視聴者へアドバイス。「21万km超えのデリカで今後もリアルな長期レビューをしていきます。みんなでアウトドアを楽しむ車ライフを過ごしましょう！」と締めくくった。