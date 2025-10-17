ポストシーズンで絶好調の2人

ポストシーズン好調の2人が意外なところでコラボを見せた。ドジャースは16日（日本時間17日）、リーグ優勝決定シリーズ第3戦で本拠地に戻り、ブルワーズに勝利した。試合前には球団公式インスタグラムが球場入りする選手たちの画像を公開したが、お祭り男本人が意外な裏話を明かした。

球団のインスタグラムでは、まずお祭り男“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がTシャツにジーンズ、水色のキャップというラフで個性的な服装で登場。ムーキー・ベッツ外野手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、佐々木朗希投手、山本由伸投手ら計20人の写真を公開した。

そんな中、コメント欄にはキケ本人が登場。「スタイリング by スネル」と書き込み、同僚左腕の助言によるファッションだと明かした。この投稿には「キケかっこええな」「キケさんがあまりにもおしゃれ」「キケが本当にハンサム」「今日のキケ普通におしゃれだな」などの反応が寄せられた。

今季ポストシーズンではキケが打率.344、OPS.886、スネルが3勝0敗、防御率0.86とともに好調。意外なところでもチームワークを発揮していたようだ。（Full-Count編集部）