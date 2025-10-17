アメリカのトランプ大統領は、CIA（＝中央情報局）に南米ベネズエラでの秘密作戦を許可したと明らかにしました。

【映像】ベネズエラでの秘密作戦について言及するトランプ氏

「許可したのは2つの理由からだ。まず1つ目は、彼らが刑務所を空にして、アメリカに大勢の受刑者を送り込んだからだ」（トランプ大統領）

ロイター通信によりますとトランプ氏は15日、CIAにベネズエラでの秘密作戦を許可した理由について、不法入国者と麻薬のアメリカへの大量流入を挙げました。ベネズエラからアメリカに流入する大量の麻薬の多くが、海路で密輸されていると指摘しています。

これに対してベネズエラのマドゥロ大統領は15日、「CIAが画策するクーデターには反対だ」と反発しました。

アメリカ軍はこれまで、ベネズエラ沖で麻薬を密輸していたとみられる船舶を少なくとも5回、攻撃しました。またアメリカのメディアによりますと、トランプ政権は8月マドゥロ大統領の逮捕につながる情報の提供を求め、報奨金を2倍の5000万ドルに引き上げました。

トランプ大統領は「CIAはマドゥロ大統領を標的にするのか」という質問には言及せず、「ベネズエラは圧力を感じていると思う」と述べました。（ANNニュース）