2.5次元アイドルグループすとぷりの莉犬が13日、兵庫・神戸ワールド記念ホールでワンマンライブの追加公演を行うことを発表した。6年ぶりに8月22、23日に東京・日本武道館で「言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館」を2日間3公演を開催すると大盛況。急きょ、12月13、14日に関西圏でも行うことが決定した。チケットも、この日からファンクラブ最速先行抽選の受け付けがスタートした。

莉犬が、自ら作ったミュージカル風のステージパフォーマンス。「不思議の国のアリス」のような世界観や、クールなモノトーン調のステージで半生をつづった曲を力強く歌うコーナー、ギター演奏など、多彩なエンターテインメントを披露したワンマンライブの反響は、予想以上だった。関係者は「夏に東京まで来られなかった人たちにも見ていただきたい」と、神戸の歴史あるホールで開催する理由を説明した。

莉犬も「追加公演が開催できるのは、君がいっぱい想いを伝えてくれたから。本当にありがとう。会いに来てくれたらうれしいな」と感謝した。

来年2026年は、グループすとぷりの結成10周年イヤー。まずは、その前の年の瀬に、ソロでその魅力を全開させる。