昭和元年から起算して今年で満100年を迎えることを記念し、昭和天皇の誕生日である昭和の日の4/29に、激動と復興の時代を顧みる「昭和100年記念式典」が天皇皇后両陛下ご臨席のもと日本武道館で行われた。【映像】高市総理が決意を語る様子式典では『上を向いて歩こう』や『川の流れのように』、『赤いスイトピー』など昭和に流行した名曲が海上自衛隊による演奏で披露された。高市総理は式辞で「本日、天皇皇后両陛下のご臨