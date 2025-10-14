23ºÐ½÷¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡×¡¡83ºÐÃËÀ¤ò»¦³²¤«¡¡¡È60ºÐº¹¡É¶á½ê¤Ç´é¸«ÃÎ¤êÄøÅÙ
Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿23ºÐ¤Î½÷¤Ï¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£2¿Í¤Ï¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É
µ¼Ô
¡ÖÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¡¢ÆôºêÅì·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¼çÉØ¤ÎÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢83ºÐ¤Î¿¹¾¾²Å¿Æ¤µ¤ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Çµ¯¤¤¿¡È60ºÐº¹¤Î»¦¿Í»ö·ï¡É¡£2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤Î¼«Âð¡£12Æü¡¢Ï¢µÙÃæÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÃÏ°è¤ÎÌÀ¤ë¤¤Â¸ºß¡É¤À¤Ã¤¿Èï³²¼Ô
110ÈÖÄÌÊó
¡Ö¹âÎð½÷À¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ø110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¡£ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿¿¹¾¾¤µ¤ó¡£¡ÈÃÏ°è¤ÎÌÀ¤ë¤¤Â¸ºß¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¾¾¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¿¹¾¾¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤¯»¶Êâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë°§»¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¸µµ¤¤«¡Ù¤È¤«¡×
¢£¡ÖÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»¦¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÍÆµ¿¼Ô
¿¹¾¾¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£°ìÊý¤ÎÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÈÉ×¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È6¿ÍÊë¤é¤·¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ï´é¸«ÃÎ¤êÄøÅÙ¤Î´Ø·¸¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¡£
ÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë
¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»¦¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£2ËÜ¤ÎÊñÃú¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤«
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊñÃú¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅö»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊñÃú¤Ï¡¢¡È2ËÜ¤Î¤¦¤Á¡É¤Î1ËÜ¡£¤â¤¦1ËÜ¤Ï¡¢»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¹¾¾¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÊÝ»þ¤ËÊñÃú°Ê³°¤Î½ê»ýÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï2ËÜ¤ÎÊñÃú¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿¹¾¾¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£