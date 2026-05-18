シンガー・ソングライターのaiko（50）が18日までにXを更新。16日の函館ライブに父が来ていたことを明かした。一般ユーザーが「aikoのライブ中に、前の席の老紳士が途中で床に倒れこんでしまって起こしてあげたりしたんだけど、スタッフさんがその後、何度も様子心配して来てくださいました。aikoが通路を廻ってる時、その方にハグしてくださいましたaikoステージから見てくれてたんですねaiko優しいね感激」とポスト。aiko