ChatGPTをはじめとする生成AIの進化によって、「AI医療」は研究段階から実装フェーズへと入り始めている。スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスから取得した健康データをAIが解析し、病気の兆候や体調変化を検知する。そんな未来は、少しずつ現実味を帯び始めている。一方で、現実の医療現場では、“AIへの期待”と“実装の壁”の間に大きなギャップも存在する。AIによる健康相談を、人はどこまで信頼できるのか。医師はAI