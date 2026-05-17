Image: NASA シーンとした静寂を感じる美しい写真たち。アルテミス2ミッションが地球に帰還してから1か月が経ち、NASAがアルテミス2の宇宙飛行士たちが月周回飛行中に撮影した1万2000枚以上の写真を公開しました。NASAの宇宙飛行士リード・ワイズマン氏、ビクター・グローバー氏、クリスティーナ・コック氏、そしてカナダ宇宙庁の宇宙飛行士ジェレミー・ハンセン氏の4名が、これまでの人類が