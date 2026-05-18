AIの普及によって、部下の報告の仕方にも変化が生まれています。「AIはこう言っていました」「AIの提案ではこうなっています」。こうした言葉を耳にする機会が増えた上司も多いのではないでしょうか。一見すると、AIを活用している前向きな姿勢にも見えます。しかし、その言葉の裏で「自分はどう考えているのか」が抜け落ちている場合、思考停止のサインになることもあります。では、そんな部下に対して、上司はどのように返すべき