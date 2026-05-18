磐越自動車道バス事故の実況見分に立ち会う若山哲夫容疑者（右から2人目）＝18日午前9時32分、福島県郡山市福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は18日、上下線の一部区間を通行止めにし、実況見分した。運転していた若山哲夫容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕＝を立ち会わせ、詳しい事故の状況を調べる。現場は緩やかな右カーブで、