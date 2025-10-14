´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï8»þ´Ö¼Ñ¹þ¤àµí¥¿¥óÎÁÍý¡£²¼Ä®¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¡ÊÅìµþ¡¦µµ¸Í¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢µµ¸Í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼6ÀÊ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¡£Ãë¤Ï¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¡¢Ìë¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
ROSA AZUL¡ÊÅìµþ¡¦µµ¸Í¡Ë
2025Ç¯8·î8Æü¡¢µµ¸Í±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Îµµ¸Í¸ÞÃúÌÜÃæ±ûÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹±è¤¤¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ÎÅ¹¡ÖROSA AZUL¡Ê¥í¥µ ¥¢¥¹¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÆó³¬Æ²ÂóËã¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤«¤é¥·¥§¥Õ¤ò»Ö¤·¡¢21ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ÎÆ»¤òî²¿Ê¡£15Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÎÁÍý¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ªÅ¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢½ÐÅ¹¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÈÀÄ¤¤¥Ð¥é¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÅ¹Ì¾¤Ï¡¢¡ÈÌ´¤¬³ð¤¦¡É¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤«¤éÃÏ°è¤´¤È¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Þ¤Ç¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æµ¨Àá¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¬¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Öµí¥¿¥ó¤Î¥ì¥Ü¥µ¥À¡×3,600±ß¡£8»þ´Ö¤«¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤Àµí¥¿¥ó¤ò¸ü¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤òÍí¤á¤ÆÍÈ¤²¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÆëÀ÷¤ß¤¢¤ëµí¥¿¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤Ë¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤È¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£
¡Öµû²ð¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×2,100±ß¤â¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥µ¥Õ¥é¥ó¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î´¥Áç¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤µû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ó¡¼¥ë¡Ê900±ß¡Á¡Ë¤ä¥ï¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¹¥¤ß¤ÎÌ£¤äÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦°û¤ßÊª¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ÈÌÚÌÜ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼6ÀÊ¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³¤ÊÕ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Í§¿Í¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢µï¿´ÃÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¿Æ¤·¤¤Êý¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡£µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇËÜ³Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Ê¿·Å¹¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø²Æ¤¬½ª¤ï¤ê½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ª¥¹¡¼¥×¡¢¤ªµû¡¢¤ªÆùÎÁÍý¡¢¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËËÜ³Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ò¿È¶á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¢¡À¸¥Ï¥àÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»\(1,800)
¥Þ¥¹¥È¤Ç¿©¤Ù¤ë¡ª
¢¡¥Ô¥ó¥Á¥ç¥â¥ë¥Î(\2,600)
¥é¥àÆù¤ä¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¢¡ÉñÂû¥×¥é¥ó¥Á¥ã(\1,100)
¤¤Î¤³·ù¤¤¤ÊÆ±¹Ô¼Ô¤ò¤âÌ¥Î»¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¡¢Ä´Íý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£
¢¡¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç(\1,200)
³¤Ï·¤ÏÆ¬¤«¤éÁ´¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£³¤Ï·¤Î¤À¤·Ç»¸ü¡£
¢¡ËÜÆü¤ÎµûÎÁÍý(\2,100)
¥±¥ó¥µ¥¥¤¥«¤ä¤ï¤é¤«¡ª¡ª¥½¡¼¥¹ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀÄÅâ¿É»Ò¤Î¥Ó¥Í¥°¥ì¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡£
¢¡¥Ñ¥¨¥ê¥¢2¿ÍÁ°(\3,600)
¤³¤ì¤â¥Þ¥¹¥È¡ª¡Ù¡Ê¤Á¤³¤ê-¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ROSA AZUL
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èµµ¸Í5-13-9
TEL : 080-1316-1980
