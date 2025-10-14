2020年6月、兵庫県宝塚市の自宅において男がボーガン（クロスボウ）を撃ち、祖母・母・弟の3人を殺害し、叔母に重傷を負わせた事件。殺人と殺人未遂の罪に問われた野津英滉被告（28）の裁判員裁判第3回公判が10月2日、神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。

第2回公判の様子を伝えた前回記事『母、祖母、弟が次々と殺され…唯一生き残った叔母は矢が貫通「息子は、撃ち殺した母をリビングに引きずった」』では、生き残った叔母が証言した「壮絶過ぎる事件の様子」について伝えた。法廷では、被告人が独特な家庭環境で成長し、独自の苦しみを覚えながらの犯行であったことが主張された。

第3回公判では、検察官、裁判官、一般から選ばれた裁判員からの質問が行われた。そこで明らかになったのは、自身の行為を正当化していることに何も疑いを持たない被告人の姿であった。裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】

寝てる祖母は撃てなかった被告人

検察官の質問のために証言台に向かう被告人。

身体が凝り固まっているのか精神疾患の影響からなのか、自力歩行は可能ながら、ゆっくりぎこちなく歩く。刑務官が引いた証言台のイスに座るも、自ら座席を整える様子はない。首をほぼ真下に向けたまま、ぽつりぽつりと答えていく。

検察官は犯行状況について、状況を詳細に聞くことで、その際の心情をはかっているように感じた。

祖母を殺害したのは午前5時ごろ。供述調書によると、前日に被告人が就寝したのは午後9時ごろで、起きたのは午前2時ごろだったという。

祖母の部屋へ行き、ベッドで寝ている様子を確認した。被告人としては、祖母が横の壁側を向いて、側頭骨が上向きになるタイミングを見計らっていたというが、寝室ではその機会が訪れなかった。

当時の様子について、このように供述する。

野津被告「何べんも起きて、こっちを見てきやがったんで、ちょっと難しかったですね」

前日に読み上げられた被告人の陳述書で、祖母のことを「嫌がらせをしてくる」「こちらが気付くまでずっと見続けてくる」「『何見とんじゃ』と言っても『見てない』と言う」などと表現していた。この日も果たして祖母は深夜2時に起きて被告人を見ていたのか。今では真相はわかりようがない。

その後、祖母がトイレに入った物音を聞きつけると、ドアを開けたまま用を足す癖を利用し、2〜3メートルの距離に近づいて左側頭骨を撃った。

弟の遺体すら犯行計画の一部と考える被告人

祖母の遺体を部屋に隠したあと、次は弟に焦点を絞る。ドアノブの音が大きいため、弟の部屋には入らず、洗面台にいるときを待った。「位置的にやりやすいと思ったので、ただそれだけ」などと場所を選んだ理由を語る。

午前6時、洗面所に弟がいるのを確認して矢を放った。命中はしたものの、即死には至らなかった。抵抗、反撃を恐れその場を離れ2時間放置した。その後、弟は自力で矢を抜くなどしたが、再び現れた被告人に撃たれた。

検察官は、2時間放置された弟の痛みを考えたのか、救急車を呼ぶまたは救命措置を講じたかなど確認する。被告人は「いえ、特に……」などと、まるでそんな選択肢すらないように答える。

検察官は被告人が罪悪感を覚えていないことを立証するために、当時の状況について細かく質問した。しかし聞く必要があったのかとすら感じるほど、被告人は一貫して罪悪感を抱いていない様子だった。

検察官「弟を2回目に撃った後、祖母の時と違って（弟の）遺体を動かしたりしていないのはなぜ？」

野津被告「その方が有利に働くと思ったので」

検察官「有利に働くとは？」

野津被告「その後呼ぶ、母親を殺す時に有利に働くと」

被告人の計画としては、母親も同様にボーガンで殺害する際に、弟の遺体に気を取られている方が撃ちやすいと考えたとのことだった。しかしその後、叔母が家にやってきた。

母の遺体が邪魔だった？

叔母に電話したところ、想像以上に早く来ることがわかり、母親よりも先に叔母の殺害に計画をシフトする。母親への計画と同じように、弟の遺体に気を取られているスキに撃とうとしたが、自転車のヘルメットを被ったままだったため、側頭部以外を撃たざるを得なかった。

矢は叔母の首を突き抜けていたが、さらに追撃するでも介抱するでもなく放っておいた。「母親殺害の方が優先のため」と被告人は供述するも、叔母については第2回公判で読み上げられた供述調書内で「お前は助けたる」「あとで救急車呼んだるから黙っとけ」などと言われたと供述しており、叔母への殺意の強さは被告人のなかで揺れていたようだ。

母親にはLINEで「早く来い」と送った。殺害を早くしたい思いでなく、いつ来るかわからないためということであった。

母親が家に入り、側頭骨を撃ち殺害する。犯行の一番の動機としていた母に対する襲撃であったが、これまで通りに淡々と、むしろ言葉数は少なく、その殺害時の供述を終えた。

その後、被告人は母親の遺体をリビンクに移動させた。

検察官「どうして移動させたのですか」

野津被告「邪魔だったんで」

検察官「何に邪魔だったのですか」

野津被告「荷造りに」

最初から犯行後は自首をするつもりだったという被告人。動機の一番の要因だったという母親の遺体ですらも、自己の目的の遂行のために「邪魔」と表現するなど、もはや無関心のように聞こえた。

野津被告の母親は別居中、祖母に宛てて息子たちを心配する手紙を送っていたという。しかし被告人は母親や家庭環境への恨みについて、改めて強弁するのだった--後編記事で詳報する。

