「回収始めます」シャトレーゼ絶品スイーツ、個人が無限に集めたくなる商品に3万いいね「なにこれ！」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゆず🎀(@_yu0831)さんの投稿です。
もちもちのお餅の食感と、チーズ、おかかの風味が加わる絶品スイーツ。「美味しすぎて無限回収」と思わず言ってしまうほどの美味しさなのだそうです。小ぶりなので、ぱくっとつまんで気軽に食べられるのもうれしいポイントですね。
おいしすぎて「回収始めます」
ある日、ゆずさんは超絶美味しいスイーツを発見してしまいます！それは、シャトレーゼのスイーツでした。話題の投稿はこちらです。
Ⓒ_yu0831
Ⓒ_yu0831
シャトレーゼのおかかチーズもち美味しすぎて無限回収はじめます
気づけばあっという間に完食してしまう…そんな魔法のスイーツであることは間違いなさそうです。シャトレーゼのおかかチーズもちが幸せなスイーツタイムをもたらしてくれる投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）