「回収始めます」シャトレーゼ絶品スイーツ、個人が無限に集めたくなる商品に3万いいね「なにこれ！」【ママリ】

おいしすぎて「回収始めます」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゆず🎀(@_yu0831)さんの投稿です。

ある日、ゆずさんは超絶美味しいスイーツを発見してしまいます！それは、シャトレーゼのスイーツでした。話題の投稿はこちらです。

Ⓒ_yu0831

Ⓒ_yu0831

シャトレーゼのおかかチーズもち美味しすぎて無限回収はじめます

もちもちのお餅の食感と、チーズ、おかかの風味が加わる絶品スイーツ。「美味しすぎて無限回収」と思わず言ってしまうほどの美味しさなのだそうです。小ぶりなので、ぱくっとつまんで気軽に食べられるのもうれしいポイントですね。



気づけばあっという間に完食してしまう…そんな魔法のスイーツであることは間違いなさそうです。シャトレーゼのおかかチーズもちが幸せなスイーツタイムをもたらしてくれる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）