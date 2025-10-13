ABEMAは、サンスターグループ（以下、サンスター）のオーラルビューティーケアブランド「Ora²（オーラツー）」と、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）がタイアップしたオリジナルWeb CMを放映中だ。

本Web CMには、『今日好き』チュンムン編・夏休み編2023・卒業編2024 in セブ島に参加した田仲埜愛と、『今日好き』初虹編・卒業編2023に参加した國本陽斗が登場。「Ora²me（オーラツーミー）」の「オーラツーミー ステインクリアペースト」からこの秋に新フレーバーとして発売した「ハニーレモンミント」にちなんで、“甘酸っぱい恋の味”をテーマに制作された本Web CMでは、女子高生役の田仲と、サッカー部に所属する男子高生役の國本が、「ハニーレモンミント」をきっかけに出会い、少しずつ距離を縮めていく姿が描かれている。

今回のWeb CMについて田仲は、「恋の味をテーマにキュンキュンする内容になっています」、國本は「高校生までずっとサッカーをしていたのでかっこよく撮っていただけたとおう思います」とコメントを寄せている。

なお、本Web CMは2025年9月12日よりABEMAにて放映しているほか、「Ora²」公式YouTubeチャンネルなどでも公開中。また、『今日好き』の最新シリーズ『今日、好きになりました。チュンチョン編』も現在ABEMAにて放送中だ。

