お笑いタレント有吉弘行（51）が10日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・10）に出演。もらったものの、いつ飲んだらいいかわからず困っているものを明かした。

番組では、高級品などをもらうとしまい込んでしまい、気が付くと賞味期限を過ぎてしまうことが多いという話題で盛り上がった。

マツコ・デラックスが「何年か前にいただいた高級アイス、まだ入っている。もう5、6年入っている。それにふさわしい日が来ると思っているんだけど、一向に来ないし、特にこの半年くらい、あんなアイス食べたら行けない日の連続だから…」と語った。

すると有吉は「俺、結婚の時にもらった夫婦の写真入りのドンペリがあるのよ。そんなの飲む日来ないじゃん。誰か来た時にさ“これちょっと飲まない？”て言うと“いやいやいやいや、そんなの飲めませんよ”って言うんだよ。困っちゃうんだよ」と、21年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚した時にもらったドン・ペリニヨンのシャンパンを飲むことができないと明かした。

マツコが「それはもう決めておいたら？結婚何周年の時に開けるとか」と言い「お酒は典型的にそうだよね。いいやつもらうと、これは日常的に飲むものじゃないわと思って。皆さん、早く飲み食いしちゃいましょう。もらった時に、よかった！こんなのもらったってやって、みんなで食べるのが一番おいしい！」と言うと、有吉は「そういう性格の人俺、羨ましい」とうなずいていた。