佐久間大介＆日村勇紀、タレント・ぺえの飾らない姿に仰天！「むき出しどころか、モロ出しの…」（佐久間）

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（週土曜23時30分～）。10月11日の放送では、自身のYouTube動画の総再生回数は5億回以上と、今大バズり中の「ぺえ」を深掘りする。

■狩野舞子＆AKB48小栗有以が“おしつじさん”として登場

今回深掘りするのは、ビビッドな赤髪に派手なファッション、そしてジェンダーレスで独特の雰囲気をまとうタレントのぺえ。

原宿の人気アパレル店「WC（ダブルシー）」のカリスマ店員だったぺえは、2015年にマツコ・デラックスがMCを務める『マツコ会議』（日本テレビ系）のインタビュー動画の中で偶然取り上げられ、芸能界デビューを果たす。デビュー後すぐに『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）などの人気バラエティ番組に出演し、世間から注目を集めた。

そんなぺえだが、現在は地上波から距離を置き、YouTubeを中心に活動。俳優の千葉雄大や仲里依紗、歌手のaikoなど名だたる芸能人たちからファンを公言されているぺえは、自身の動画で芸能人らしからぬ“ありのまますぎる姿”を配信し、今話題となっている。

ぺえの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ぺえとプライベートで7年も交流があるというバレーボール元女子日本代表の狩野舞子。そして疲れた時にぺえの動画を見て元気を出すという、根っからのぺえファンであるAKB48の小栗有以を迎える。

地上波からは姿を消したが、今再び注目を集めるぺえの魅力とはいったい何なのか？

■ぺえの推しポイントを解説

番組では、ふたつの“推しポイント”を徹底深掘り。現在のぺえの魅力を知っていくために、

YouTubeで見せる“覚悟”の姿に共感！

悩み相談も乗ってくれる！ “友だち”のような距離感

というふたつの推しポイントを解説していく。

“おしつじさん”の小栗は「見栄えを捨てて、人目を気にせずありのままの自分をさらけ出す姿がめっちゃ話題」とぺえが人気を集める理由を説明。実際にぺえのYouTube動画を観た佐久間は「すごいな！」「むき出しどころか、モロ出しの…」と、ぺえの“ありのまますぎる姿”に仰天する。

日村も「なんでこれ（こんなに）面白いんだろうね、動物見てる感じと一緒」とぺえのマイぺースで飾らない魅力に思わずひき付けられる。

そしてサクヒムと打ち解けるべく、スタジオにはぺえ本人が登場。 地上波の出演を減らしたぺえの意外な過去とその決断に隠された覚悟に、サクヒムのふたりも「すげー」と感心するのだった。

さらにぺえと打ち解け魅力を掘り下げるため、スタジオではお悩み相談や自撮り大会もすることに。ぺえと共に時間を過ごすなかで、徐々にその魅力に気づき出したサクヒム。果たしてぺえは、佐久間と日村の“推し”となるのか…？

なお、TVerでは地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

10/11（土）23:30～23:55

毎週土曜 23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

