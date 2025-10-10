¥é¥àÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¡ª¤»¤È¤¦¤Á¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô¤ÎÀÐ»³¸ø±à¤Ë¤Æ¡Ò¤»¤È¤¦¤Á¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×(MLA)¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡¢¥é¥àÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡ª
¤»¤È¤¦¤Á¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¢19Æü(Æü) 11:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§ÀÐ»³¸ø±à (²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÀÐ´ØÄ®7)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ (¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß)
¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·¤·¤¤¥é¥àÆùÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ÆüËÜÃæ¤«¤é¿Íµ¤¥é¥àÎÁÍýÅ¹¤¬²¬»³¤Ë½¸·ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥àPRÂç»È¡Ö¥é¥à¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤â»²²Ã¤·¡¢¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¹¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥é¥àÎÁÍýÅ¹¤¬½¸·ë
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ãæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë°û¿©Å¹¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÍÌ¾¥é¥àÆùÅ¹¤âÆÃÊÌ½ÐÅ¹¡£
¥é¥à¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¹õÍÓÍÓÆù¶úÅ¹ BLACK SHEEP¡×¤ä¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¥¥¯¥ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÀÖºä¥Ò¥Ä¥¸Çµ¥¡×¡Ö¥É¥Ã¥È¥³¥ß¥å¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó±þ±çÂâ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥àÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥àPRÂç»È¡Ö¥é¥à¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤â»²²Ã
¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥Ð¥µ¥À¡¼¤«¤é¤â4Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¶ú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹â¶¶Íµ´ð¤µ¤ó¡¢¥é¥à¾ø¤·ñ»Ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë»°ÌÚ´ð¹°¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢PR¡¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¡¼¥Õ¥¡¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤µ¤ó¡¢ÍÓóö¶¨²ñ¼çÀÊ¤ÎµÆÃÓ°ì¹°¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥é¥àÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¡õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿©°Ê³°¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
Î¾Æü¤È¤â13:00¤È16:00¤Î2²ó¡¢¹ë²Ú¥é¥àÆù¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤äMC¤Ë¤è¤ë±é½Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¤Î¤ª¤«¤ä¤Þ°°ÀîÍ·Í÷¥¯¥ë¡¼¥º¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¥é¥àÆù¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£
½©¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ¤¸õ¤ÎÃæ¡¢²¬»³¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥é¥àÎÁÍý¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
²¬»³¡¦ÀÐ»³¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤»¤È¤¦¤Á¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥é¥àÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¡ª¤»¤È¤¦¤Á¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 appeared first on Dtimes.