小芝風花、AIが制作した“架空”朝ドラ「はろてんか」主題歌を絶賛

女優の小芝風花（28歳）が、10月9日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。架空の朝ドラ「はろてんか」の主題歌をAIに作ってもらい、「朝にピッタリ」「朝、毎日流れたらいいですよね」と喜んだ。



人気企画「ゴチになります！」で、AIを使って値段の予想をしたり、出演者の希望を汲んでオリジナルの楽曲を作ってもらう中で、小芝風花が番組の中でたびたびネタにしている架空の朝ドラ「はろてんか」の主題歌を作って欲しいとお願いする。



AIは、これまでの小芝の「金目鯛って高いんちゃうの？」「ええやん」「はろてんか」といったワードを元に楽曲を作成。



「もう負けられへんねん、自分に負けられへん」「今日だけは特別な私」といったポジティブさを感じさせる歌詞とメロディに小芝は「朝にピッタリ」「朝、毎日流れたらいいですよね」と絶賛。ゲストの戸塚純貴も「出たいです、この朝ドラ」と語った。