【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2025年10月11日 価格：1,100円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約118mm

今回レビューするのは「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」です。この機体は1995年～1996年にかけて放送され、2025年で30周年を迎えたTVアニメ『新機動戦記ガンダムW（ウイング）』でストーリー前半に活躍するモビルスーツです。主人公の一人であるヒイロ・ユイが搭乗します。コロニー側が地球圏統一連合に反発するべく立てた作戦「オペレーション・メテオ」を遂行するため他の4機のガンダムと時を同じくして地球へ降下し、作戦を開始します。

【作戦名：オペレーション・メテオ】

地球圏統一連合に反発する作戦を遂行するウイングガンダム

ウイングガンダムは5機のガンダムの中でも唯一飛行形態に変形する機能を持っていて、大気圏突入中のウイングガンダムを初めて見たOZの兵士から「まるで鳥のような戦闘機だ」と評されるほどの形をしています。その形態は“バード形態”と呼ばれ、ウイングガンダムの特徴であり5機のガンダムの原型機である「ウイングガンダムゼロ」から引き継いだ機能でもあります。

放送時から人気のウイングガンダムが30周年を迎えた2025年、EG（エントリーグレード）シリーズにラインナップされました。EGシリーズはハイディテールかつ洗練されたパーツ割りで設計されており、パーツ数を抑えつつ可動性能を損なわずに組み上げられるガンプラの技術を惜しみなく投じているキットです。組み立てにはニッパーさえ使いません！EGシリーズはガンプラの入門に適したキットです。

【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム】

ウイングガンダムが簡単に組み上がるEGキットに！

簡単組立でもディテールやカラーリングに一切の妥協もありません

パーツはニッパーを使わずにランナーからパチッと取り外せます

今回、このキットをレビューできる機会をいただきました。TV放送時から様々なシリーズでキット化されてきた人気機体が、ついにEGシリーズ化されたということで、その組み立て方法や組み上がりがどのようになっているのか、わくわくします！ウイングガンダムならではのアクションも楽しめるのか確認しながら早速進めていきましょう！任務、了解。

「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」のキット内容をチェック！

それではキットの内容をチェックしていきましょう。ランナーはA～Cで計3枚構成となっています。EGシリーズの特徴でシールでのディテーリングもありません！他に組立説明書が付属します。ランナーもたった3枚であっという間に組み上がってしまいそうですね。このサクッと組み上がるのがEGシリーズの特徴でもあります！

【キット内容】

パッケージデザイン

A:カラフルな加飾部パーツ

B:主にホワイトの装甲、装備などのパーツ

C:主にメカフレーム、装備などのパーツ

(C)創通・サンライズ