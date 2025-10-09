この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ついにAI大臣が出てきた！人より優秀なのか！？アルバニアのお話」と題した動画を公開。東欧の国アルバニアで世界初となる「AI大臣」が誕生したニュースを取り上げ、日本の政治状況と対比させながらその可能性と限界について持論を展開した。



動画で竹田氏は、アルバニアでAIが生成した女性キャラクター「ディエラ」が、公共調達担当の大臣に就任し、議会で初演説を行ったことを紹介。このAI大臣は、長年の課題であった政府の公共調達をめぐる不正や汚職に対応するため、入札などを監視する役割を担うという。演説では「私は人間に代わるためではなく、人間を支援するために存在する」と述べたとされるが、竹田氏は、一部の議員から「政府が汚職を隠すための手段に過ぎない」との反発も出ていることを伝え、その導入が単純な話ではないことを示唆した。



その上で竹田氏は、この一件を日本の政治に重ね合わせ、「石破さんよりもAI総理大臣の方が良かったんじゃないかな」「岸田よりもAIの方がいいでしょうね」と、現在の政治家を痛烈に皮肉った。一方で、AIの能力については冷静な分析を展開。「職人級のできる人と比べたら劣る。でも普通の人よりは秀でている」と述べ、「本当にできる人と凡人の間にいるのがAI」だと位置づけた。その能力を「能力の低い社員よりはよほどよくいい仕事をする」と評価しつつも、「本当に仕事ができる人と比べたらダメ」とその限界も指摘した。



竹田氏は、AIが万能ではないとしながらも、特定の分野においては人間の能力を上回る可能性があると示唆。AI大臣の登場は、政治家が本来果たすべき役割とは何か、そして人間がAIとどう向き合っていくべきかという根源的な問いを、我々に投げかけているのかもしれない。