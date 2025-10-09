こだわり卵の親子丼ランチは旨みの宝庫　ボリュームも味も大満足だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の焼き鳥店『焼鳥きなり』です。

味の濃い白黄の卵と鶏スープが溶け合う、旨みしっかり丼

ランチの名物は「こだわり玉子の親子丼」。全卵2個と種類の異なる卵黄1個を使い、食感や味わいに変化をつけている。さらに、夜に使う鶏ガラでとったスープで仕上げることで旨みが倍増！ ご飯もたっぷりでサラダや小鉢も付いてボリューム満点だ。

こだわり玉子の親子丼（限定25食）1300円

『焼鳥きなり』こだわり玉子の親子丼（限定25食） 1300円 前日に炭火で焼いた鶏肉を使うため炭の香りもほんのり。色や味が濃い卵で産地は日によって変わる

週替わりのチキンステーキは1枚250〜300gも。場所柄、学生も多く満足感は欠かせない要素なのだ。また、頻繁に訪れるお客さんのためにランチの種類が豊富で、海鮮や蕎麦、ミックスフライなども。料理長が割烹料理出身なので和食はお手のものだ。

夜は焼鳥と共に旬を取り入れた一品や刺身などを楽しめるので、両方のいいとこ取りの「つまかせコース」をぜひ！

『焼鳥きなり』

［店名］『焼鳥きなり』

［住所］東京都新宿区馬場下町62-18地下1階

［電話］03-6457-3343

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線早稲田駅3b出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、自家製味噌ダレで焼き上げる「大きな大山鶏ステーキ定食」の画像をご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「都内の焼鳥屋ランチで満足＆絶品な焼鳥丼3選 炭火の香りとタレでご飯がすすむこと間違いなし」では、 都内の焼鳥屋で見つけた王道の「焼鳥丼」をご紹介！

【画像】夜のコースもおすすめです、焼鳥に刺身…と盛りだくさん（4枚）