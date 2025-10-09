飼い主さんが帰宅した時に、猫さんが喜びや愛情を存分に表現してくれる『ただいまの儀式』。今回ご紹介する子猫さんも、可愛すぎるただいまの儀式をしてくれるそうで…？

愛らしい子猫さんの姿は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「なんて可愛いの♡ずっと見てられる！」「主様、愛されてますね～」「これは疲れが吹っ飛びますなぁ～」といったコメントが寄せられています。

【動画：帰宅すると嬉しそうにやって来た保護子猫→次の瞬間…】

タロちゃんのお出迎え

YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、帰宅した飼い主さんをお出迎えしてくれる子猫さんの姿。登場したのはキジトラ子猫の女の子「タロ」ちゃん、近所でカラスに囲まれていたところを保護したそうです。

仕事から帰宅した飼い主さんがタロちゃんが待つお部屋に入ると、早速お出迎えにきてくれたそう。体をほぐすように後ろ足を伸ばしながら、飼い主さんを目指して一直線に歩いてきてくれたといいます。

撫でてほしくて…

「おかえりー！」と言っているように嬉しそうに鳴き声を上げ、ピーンと尻尾も立てていたというタロちゃん。そのまま飼い主さんの足元をぐるりと一周すると、何かをアピールするように見上げながらウロウロ…。飼い主さんいわく、タロちゃんは撫でてほしいのだそうです。

すると次の瞬間、タロちゃんが飼い主さんの膝の辺りを目掛けてジャンプ！全身を使ってしがみつくと、ガシガシと上手に登り始めたのだとか。こうして登って甘えにくるのが『タロちゃん流のただいまの儀式』だそうで、飼い主さん目線の迫ってくるタロちゃんの姿が可愛くてたまりません…！

大喜びのタロちゃん

ズルッと少し滑ってしまったタロちゃんが落ちないように膝を曲げて、飼い主さんはなでなでを開始。タロちゃんは飼い主さんの手に、顔や体を擦り寄せていたそう。喜びの感情が伝わってくる様子に、思わず頬が緩んでしまいます。

その後、飼い主さんが胸元に抱き寄せてあげると、タロちゃんはグルグルと喉を鳴らしていたそう。羨ましいほど可愛いただいまの儀式をしてくれる、タロちゃんなのでした。

投稿には「必死につかまる姿が健気で可愛い♡」「好きーってすごい言ってるのがわかる」「可愛すぎますっ！！私にも登ってもらいたい」「タロちゃんみたいな可愛い子にこんなんされたら早く家に帰りたくなる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』では、成長してママになったタロちゃん一家の日常の様子や、飼い主さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。タロちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。