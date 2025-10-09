この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「1年間社長がコレを徹底するだけで、中小企業の利益が1億あがります。」と題した新着動画で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が登場。経営危機に瀕していた数々の企業を救ってきた同氏が、短期間で1億円の利益を目指す具体策と、成功する経営者のマインドについて熱く語った。



動画の冒頭、視聴者からの「1年で1億円稼ぐことは本当に可能なのか？」という質問に対し、市ノ澤氏は「具体的な戦略を作っていけば、全然1億円稼ぐというのも可能だよね」と断言。その上で「ゴールが決まっていないと、ただ目の前のバイトを頑張るだけでは1年で1億円には到達しない」と、“逆算思考”の重要性を説く。



続けて市ノ澤氏は、利益構造を分解したストラック図を使い、利益を伸ばすために企業がいじるべき6つの数字（売上増、売上利益率アップ、変動費削減、固定費削減、値上げ、固定費投資による売上拡大）を解説。「利益を上げたいなら、どこをどう動かすか数字から考えるべき」とし、特に「利益率の高い商品を売ること」「無駄なコストを徹底的に省くこと」「逆に、将来のために固定費（広告宣伝費等）を“戦略的に増やす”判断も時には必要」など、現場レベルで即活用できる意見が目を引いた。



さらに動画後半では、「経営者になるために最も大事なことはマインドセット。成功者でそこが甘い人を見たことがない」と力説。「24時間365日、全てを仕事に捧げる覚悟がなければ成功できない。楽して稼ぎたい、働きたくないという人は絶対に経営者に向いていない」と断言した。



また、「行動しなければ未来は変わらない。ゴールから逆算して今やるべきことをやる。誰かが実現してくれることはないので、とにかく自分が動くしかない」と現実を突きつける。



締めくくりでは「数字的な観点で自社に置き換え、目標から逆算して必要なアクションを計画し、実践してほしい。そして、強靭な財務体質と徹底した行動力があってこそ、1億円の利益は達成できる」と総括。経営者や起業家たちに「思っているだけでなく、愚直に実践を続けていこう」と呼び掛け、動画を結んだ。