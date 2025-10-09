「体を触られたのは、12歳の時です。トラウマがひどくて、死角になる場所や、男の先生を極力避ける生活をしていた時期もありました」──こう語るのは、関東在住の20代女性だ。この女性は今からおよそ10年前、個別指導塾「スクールIE」の授業中に被害を受けたと打ち明ける。

【画像】「太ももを触られた」過去の被害を告発した女性

その"加害者"こそ、不同意わいせつ容疑で逮捕された、同塾の元教室長・石田親一容疑者だ。これまですでに、少なくとも2人の女子生徒の体を触った疑いが持たられている容疑者だが、10年前にも生徒に同様の行為を働いていたという。

女性いわく、その手口は「当時からすでに手慣れていた」──。【前後編の後編。前編から読む】

大手紙社会部記者が解説する。

「生徒の胸を触るなど、不同意わいせつ疑いで先月逮捕されていた容疑者ですが、10月3日までに同容疑で再逮捕された。警視庁少年育成課によれば、過去にも女子生徒から『体を触られた』などの相談が数件寄せられており、10年以上前から行為を繰り返していた疑いもあるとみられています」

冒頭の女性も当時被害を訴えたひとりだった。

2015年のある日、まだ幼かった彼女は部屋の壁にもたれかかり、「塾に行きたくない」と涙ながらに親へ訴えた。泣き崩れる娘を見て母親がわけを聞いたところ、石田容疑者の名前が挙がった。

後日、女性と母親は警察に被害を相談することを決意。警察署の応接間で刑事に"事件"の状況を伝えたが、被害届を出すことはなかった。取材に同席した母親は、今回取材を受けた理由をこう話す。

6〜7回は太ももをさすられた

「刑事さんから『証拠がないと立件は難しいけど、被害届を出さないかぎり詳しい捜査ができない。どうしますか』と言われて二の足を踏んでしまいました。というのも、報復が怖かったんです。娘はまだ12歳の女の子だし、相手はこちらの学校も住んでいる場所も知っている。娘の身を案じて、とても悩んだことを覚えています。

刑事さんは『（石田容疑者の職場に）直接、出向いてもいいか』とも提案してくれましたが、それも断りました。そんな声にもならなかった私たちの被害を、どうしても世間に知ってほしくて、娘と一緒に取材を受けることにしたんです」

被害者の女性は2014年の春頃、石田容疑者が勤務していた「スクールIE」に入塾。通い始めてすぐ、当時の教室長が退社することになり、役職を石田容疑者が引き継いだ。石田容疑者に関しては"親身な先生"という評判もあり、自身の姉も同じ塾に通っていたことから、暇な時間には自習をしにいくほどお気に入りだったという。

そんな彼女にとって安心できる場所で"事件"が起こったのは2015年3月のことだった。本人が振り返る。

「最初はタイツの上からでした。いつも教えてくれていた女性の先生が急きょお休みになって、石田が担当することになったんです。授業は90分くらいなんですが、宿題確認をしているときに『何やってるの。ここ間違ってる』という感じで太ももをポンポンと触ってきて……。

子どもながらに『やめてほしいな』と感じ、足にマフラーをかけました。でも『間違いを注意するため』みたいな雰囲気で、誤答をするたびに足を触ってくるんです。合計で6〜7回はさすられたと思います」

このころ、被害者は中学進学を控えていた。担任の女性講師が親身だったことなどから、小学校卒業後も塾を続けたいと考えていた彼女は、"被害"を周りに言い出せずにいたという。

母親によれば、「小さい頃からすごく気丈な女の子」だった被害者の女性。そんな彼女の心も、2度目の"わいせつ行為"で砕かれてしまう。

おもむろにスカートをまくり上げて

「いつもどおり女性の担任と授業をしていたところ、先生がコピーのために席を立ったんです。直後に石田が『勉強はどうですか』と言いながら隣に座ってきたので『楽しいです』と返した。

するとおもむろにスカートをまくり上げて、太ももを2〜3回さすってきたんです。無言で目をじっと見つめたまま、数十秒くらい……。ほんの1分間の出来事でした。誰にも見られない瞬間を狙ったのかなと思います」（同前）

恐怖を覚えた女性は母親に相談して、すぐに塾を辞めた。警察で被害届を出せなかったこともあり、母親は「泣き寝入りも考えた」という。しかし「ほかにも被害に遭っている子がいるかもしれない」という気持ちから、「スクールIE」の本社に全てを打ち明けた。

当時の録音データによると、担当者が石田容疑者に関する"調査"を約束しつつも、最終的に「本人は（被害者の）頭と肩を"ポンポンした"とだけ認めている」との結論に留まった。

NEWSポストセブンは女性の許可を得たうえ、「スクールIE」の運営会社である「やる気スイッチグループホールディングス」にも複数回、事実確認を行った。同社に対し「相談があったことをどう受け止めているか」「どんな再発防止に努めたか」などと質問したが、いずれに対しても「二次被害と被害者のプライバシー保護のため、お答えを差し控える」（同社広報部責任者）以上の答えは得られなかった。

被害者の女性が嘆く。

「トラウマがひどくて、死角になる場所や、男性の先生を極力避ける生活をしていた時期もありました。時間が解決してくれたけど、今でも性犯罪のニュースなどを見るとゾッとする時がある。申し訳ないですが、天罰というものがあるなら、石田にはそれが下ったんだと思います。

母は当時こと細かに、かつ冷静に石田の危険性を塾に訴えたのに、10年間野放しにしていたということでしょうか。もっと彼を注視していれば、被害者が増えなかったのではないかと思ってしまいます。自分の被害は事件化しませんでしたが、あれは一生ものの傷になるようなこと。今回、石田に触られた子を思うと胸が苦しいです」

教育者の立場を利用し、子どもを恐怖に陥れてきた石田容疑者。今後、司法は男にどんな判断を下すのか──。

（了）