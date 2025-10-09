お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。喫茶店での苦い思い出を振り返った。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。「複数の飲み会」について話題となり、川村は「苦手です」と得意ではないとした。

また、食事会などで途中で帰ったエピソードなどが展開されると「複数人の飲み会で勝手に帰るのはいいと思うんですけど…」と途中で帰ることに反対ではないとした。

続けて「昔、男性と2人で喫茶店にお茶しに行った時に、緊張しすぎちゃって会話が全く弾まなくて…私がトイレ行っている間に帰ってしまいました。コーヒー代350円だけ置いて帰ってた」と明かした。

この出来事にはスタジオも「えぇーー!?」と衝撃。MCの上田晋也も「えぇ!?ひっでぇ」と仰天。さらに川村が「でも…コーヒー380円だったんです」と置いて行ったお金が足りなかったと伝えると、「腹立つ!」「許せない!」と共演者たちから怒りの声。川村は「コーヒー見るたび思い出すんです…」と悲しみの表情を浮かべた。