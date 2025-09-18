藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。9月16日（火）に放送された同番組では、「子連れに嬉しい！無料外食SP」と題し、子どもが無料で食べられる外食を特集した。ココスの朝食バイキングでは、自分で作れるアレンジ料理も紹介。唐揚げを使った絶品アレンジに、実食した藤本と横澤から大絶賛の声が止まらず…。【映像】「唐揚げにはコレをかけるべき」藤本＆横澤が絶賛したアレンジとは？“