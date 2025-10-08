10月8日、辻希美がInstagramを更新した。

【写真】「テーマは『平成』」さまざまな仮装での集合SHOTも公開

辻は、自身のInstagramアカウントにて、「昨日YouTube企画でちょっと早いハロウィン パーティしました」と切り出すと、ハロウィン仕様に飾り付けた室内で、さまざまな仮装をした人物らとの写真を掲載。

また、「テーマは『平成』 お楽しみに…」とその仮装の意図を明かしつつ告知も行うと、花の髪飾りにミニスカートとルーズソックスを合わせたギャル風の仮装で、色黒肌に盛り髪といった姿の夫・杉浦太陽と撮影した写真なども披露していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に結婚した杉浦と共に17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した次女という5人の子供を育てる母親である辻。自身のYouTube『辻ちゃんネル』は登録者数196万人を誇る人気チャンネルで、1000本以上の動画が公開されている。

画像出典：辻希美オフィシャルInstagramより