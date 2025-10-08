男の子と秋田犬の可愛い攻防戦が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で84万9000回再生を突破し、「絶対わかってやってるｗ」「俺を見ろ感ｗ」「幸せな光景で癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テレビを見ている小さな男の子→なぜか『秋田犬』が目の前で…まさかの『嫌がらせ』】

テレビを見たい男の子

TikTokアカウント「akitainurintaro」の投稿主さんは、秋田犬の『凛太郎』くんと暮らしています。今回は、小さな男の子との可愛いやり取りを紹介しました。男の子は、投稿主さんの息子さんだそうです。

この日、男の子はソファに座ってテレビを見ていたといいます。しかし、そこに凛太郎くんがやってきて…。仁王立ちで男の子とテレビの間を陣取ったのだとか！凛太郎くんの大きな体が邪魔で、テレビが見えなくなってしまいました。男の子は、「見えない～！」と大きな声で主張したそうです。

絶対どかない姿に爆笑！

後ろ足を押してソファから移動させようとする男の子に、なぜか終始困り顔の凛太郎くん。殊更に居心地悪そうな表情をしてみせるも、移動する気はないようです。男の子も「降りて～」と文句が止まりませんが、それでも凛太郎くんは降りなかったそう。頑なに移動しない凛太郎くん、もしかしてわざとやってる…！？

凛太郎くんは、テレビに夢中の男の子に、自分のことを見てもらいたかったのかもしれません。しばらくすると、その場にドシンと腰を下ろしてしまいました。あまりに頑固な凛太郎くんに、男の子はついに諦めたそうです。

「そんなこと言われてもなあ…」と言わんばかりにあくびをかましたという凛太郎くんは、実はとっても「構ってちゃん」なのかもしれませんね♡

コメントでは「座ったときのドヤ顔が可愛い」「癒やされる…」など感嘆の声や「申し訳なさそうな顔で妨害してんの草」と笑いの声も寄せられ話題になりました。

凛太郎くんの人違い

別の日には、パパとドッグランに行ったときの凛太郎くんの姿も紹介されました。凛太郎くんは、パパのことが大好き！ボールを投げてもらうと、大喜びで走り去ったといいます。

意気揚々とボールを咥え、パパの元へ戻る凛太郎くん…。しかし、ボールを渡したのは、見ず知らずの他人でした。パパじゃないことに気が付いた凛太郎くんは、気まずそうに退いて、ボールを投げ捨てたといいます。

家族のことは大好きだけど、ちょっぴり天然な凛太郎くんなのでした！

凛太郎くんとご家族の微笑ましい日常は、TikTokアカウント「akitainurintaro」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「akitainurintaro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。