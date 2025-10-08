この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【自分勝手】高校生の娘がわがまま＆酷い言葉…どう接する？思春期の対応法」と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、娘のわがままや辛辣な言葉に悩む親からの相談に答え、思春期特有の親子トラブルの対応法を語った。



動画冒頭、道山氏は「こういった、お子さんのわがままですね。自分の思い通りにならないとイライラするみたいな、こんなような状態がひどくなると、やっぱり親としてね、結構悩みますよね」と共感を寄せ、自身のもとに寄せられた「高校生の娘がわがままで、私に対する言い方もひどい。友達付き合いもうまくいかず、どう対応すべきか」という母親の切実な相談内容を紹介した。



道山氏はまず「考えられる原因が3つほどあって、それを一つ一つ解決していけば、どんな状態でも解決はできると思います」と示し、第一のポイントとして「愛情ボロメーター」を挙げた。「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の“愛情ボロメーター”という数値が上がるんですね。これが上がっていれば、子育てはうまくいきます」と分析。その値が下がることで「親を困らせるために理不尽な要求やわざと嫌がる言葉を使ったりする」と、親子の関係悪化の“根本”に切り込んだ。



また、「親ができることだけでいいので、とにかく子供が求めていること、これをやってあげてください。好きなご飯作るとか、話を聞いてあげるとか」が愛情ボロメーター回復の近道としつつも、「何でも聞いてしまうのは大きな間違い」と警告。「例えば子供が“早く飯作れクソババ”と言った時に、それを許してしまうと、暴言を吐けば親は言うことを聞くと思ってしまいます」とし、「“その言い方はおかしいんじゃないの”と、しっかり注意しないと善悪がつけられない子になってしまう」と指摘した。



加えて、原因が家庭内のコミュニケーションだけでなく、「子供が友達にも同じような態度で、結果的にうまくいかない場合は“発達障害”、特にASD（自閉スペクトラム症）の可能性も視野に入れるべき」と解説。「ASD系の発達障害の子は、人の気持ちを理解するのが苦手。相手が嫌がることを無自覚に言ってしまう可能性がある」と話し、「発達障害が疑われる場合は、診療内科や、僕が信頼する小出先生のような公認心理師に相談してZoomでも検査できる」と最新の検査方法についても触れた。



最後に道山氏は「うまくいかなくても慌てず、まずは“愛情ボロメーター”の回復、その次に親の『毅然さ』、そして早めの専門家への相談を意識していきましょう」とアドバイスし、「何か悩みがあれば、僕のオフィシャルサイトから気軽にご相談ください」と、視聴者へ温かい声をかけて動画を締めくくった。