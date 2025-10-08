テイラー・スウィフトの新アルバム『The Life of a Showgirl』初日270万枚売上 発売初週の売上として史上2位の記録
テイラー・スウィフトの12枚目のアルバム『The Life of a Showgirl』が、発売からわずか1日で270万枚売り上げたことが明らかになった。これは、アルバムの発売初週の売り上げとして、史上2位となる記録だそう。
【写真】テイラーが発表したアルバムジャケット
Varietyによると、現在アルバムの発売初週記録を保持しているのは、2025年に発売されたアデルの『25』で、発売から7日間で340万枚を売り上げた。初日だけで270万枚を売り上げたテイラーの『The Life of a Showgirl』は、2位以下をあっさり追い抜く形となった。
またアナログ盤だけを見ると、『The Life of a Showgirl』はすでに120万枚を売り上げており、昨年テイラー自身が『The Tortured Poets Department』で樹立した7日間で85万9000枚の記録を打ち破り、わずか1日にして過去最高記録を打ち出したそうだ。
なおこれらの数字には、予約分が含まれるが、米国内の販売数に限られるそう。海外での売り上げを計上すると、売上はもっと大きくなることが予想される。テイラーのアルバムのうち一番の売り上げを記録したのは、『The Tortured Poets Department』で、初週売上は261万枚だった。同作を上回るヒットとなることは間違いなさそうだ。
『The Life of a Showgirl』は、様々なバージョンのリリースが発表されていたが、その多くはテイラーのウェブストア限定販売であり、すぐに完売。現在は、アメリカの大手小売りチェーンTargetほかで、アナログ盤と、パッケージの異なるCD版3種類が販売されているという。
