ソフトウェアPLCとモーション制御の技術を融合！アイ・エル・シー／モベンシス ソフトウェアPLCとモーション制御の統合に向けた技術提携契約を締結

アイ・エル・シーと、モーション制御ソフトウェアのリーディングカンパニーであるモベンシス株式会社が、技術提携契約を締結しました。

両社はソフトウェアPLCとモーション制御を統合し、PC上で柔軟かつ高性能な制御環境を提供することで、産業オートメーション分野における新たな価値創出を目指します。

提携企業：株式会社アイ・エル・シー、モベンシス株式会社

目的：ソフトウェアPLCとモーション制御を統合し、柔軟かつ高性能な制御ソリューションを提供

内容：モベンシスがアイ・エル・シーのソフトウェアPLC「INTALOGIC5」の技術を活用し、新たな製品開発を推進

産業オートメーションの世界的な潮流が、従来のハードウェアPLC中心の構成から、柔軟性と拡張性に優れたソフトウェアおよびPCベースのコントローラへと移行する中、アイ・エル・シーとモベンシスが技術提携を発表。

この提携により、両社の強みであるアイ・エル・シーのソフトウェアPLC「INTALOGIC5」と、モベンシスの高精度モーションコントローラ「WMX」を組み合わせ、新たな制御ソリューションを提供していきます。

両社の技術を融合した新たな制御ソリューション

アイ・エル・シーのソフトウェアPLC「INTALOGIC5」は、ハードウェアPLCの機能をソフトウェアとしてPCなどに実装でき、コスト削減と省スペース化を実現します。

今回の提携で、この柔軟なソフトウェアPLC技術と、モベンシスの高精度なモーション制御技術が融合。

これにより、ハードウェアPLCユーザーが既存資産を活かしつつ、慣れ親しんだ開発環境のまま、より高度な装置制御を実現できる、移行性の高いソリューションの提供が可能になります。

IIFES 2025で共同デモンストレーションを展示

2025年11月19日から21日に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のFA・制御技術展示会「IIFES 2025」に両社が出展します。

両社のブースにて、本技術提携を踏まえた共同デモンストレーションを展示予定です。

開催概要

開催日程：2025年11月19日(水)〜2025年11月21日(金)

開催場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

出展小間番号：モベンシス 5-27／アイ・エル・シー 5-24

今回の技術提携は、製造装置などの産業オートメーション分野に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

柔軟性と拡張性に優れたPCベースの制御ソリューションは、今後の生産性向上や技術革新に大きく貢献することが期待されます。

アイ・エル・シーとモベンシスの技術提携契約締結の紹介でした。

