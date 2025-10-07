目が喜ぶ、心が動く 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2025/10/7
「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
6位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
7位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
8位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
