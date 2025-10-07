¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡Ö±¿Ì¿¤Î10·î¡×¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¥ì¡¼¥¹¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¡Ö¼Â¼Á0.35ÉÃº¹¡×¤Ç¼¨¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ÎÊÒÎÚ
F1Âè18Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª ¤Ê¤¼¤À¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡Í½Áª¤ò13°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Î¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍË¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼þ¤ê¤ä½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÊÑ¹¹¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î²¹¤áÊý¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½Áª¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Î2026Ç¯¤Ï»Ä¤ê£²¥ì¡¼¥¹¤Ç·è¤¹¤ë¡¡photo by BOOZY
¡¡Q1¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤È0.546ÉÃº¹¤Î10°Ì¤Ç¡¢²«´ú¶è´Ö¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÌá¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤º0.2ÉÃ¤Û¤É¥í¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë0.35ÉÃ¤Û¤É¤Îº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢³ÑÅÄ¤ÏÁ°Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëµì·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç0.3ÉÃ¤ä0.5ÉÃ¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤Î½¬½ÏÅÙ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï0.1¡Á0.2ÉÃÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç³ÑÅÄ¼«¿È¤â¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡Ö¼Â¼Á0.35ÉÃ¡×¤È¤¤¤¦º¹¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤Î°ã¤¤¤òº¹¤·°ú¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îº¹¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ËµöÍÆÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Q2ºÇ¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬°ú¤½Ð¤»¤º¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È0.781ÉÃ¤â¤Îº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Îº¹¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îº¹¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥äËÜÍè¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤ò´ÊÃ±¤Ë¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ë»ö¾Ý¤Î·ë²Ì¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¸åÂà¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯°·¤¨¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡¢¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¡Ê¿··¿¥¦¥¤¥ó¥°¤¬»È¤¨¤ì¤Ð¡Ëº£½µËö¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î½õ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ÎµóÆ°¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¡Ú¸÷ÌÀ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âFP3¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°Àï¥Ð¥¯¡¼¤ÇÂç¤¤Ê²þÁ±¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¢¤Ç¤Ï¹¥¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¸åÂà¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢Í½Áª¤ò¤¦¤Þ¤¯±¿¤ó¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î0.4¡Á0.5ÉÃº¹¤Ê¤é¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êÀª¤È6¡Á7ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤òÁè¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ú¡¼¥¹¤Î¤è¤µ¤ò·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤Ï°¤¯¤Æ¡¢18°Ì¤È¤«19°Ì¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯´õË¾¤â²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¤ÇÁè¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¤³¤Î2Àï¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï´°Á´¤Ë¿¿µÕ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í½Áª°ìÈ¯¤Î¥¿¥¤¥ä¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª°ìÈ¯¤È¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î10·î¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤ë¤«¤¬2026Ç¯¤ò·è¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤¿¸÷ÌÀ¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ë¤·¤«ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤½¤Î¸÷ÌÀ¤ò¡¢¼¡¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊÂè19Àï¥¢¥á¥ê¥«GP¡Ë¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ì¡£