¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¹âÌÚË¤¬£³¥ê¡¼¥°À©¤òÄó°Æ¡¡ÃÏ°èÊ¬¤±¡¢ËèÇ¯¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ê¤ÉÍýÁÛ¤Î·Á¤Ï¡©
¹âÌÚË¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¹âÌÚË¤Ï¡ÖCS¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÆ¹Í¡¢¿·¤¿¤ÊÂç²ñ¼Â»Ü¤Î¸¡Æ¤¤òÄó°Æ¡ä¡ä¡Ë
¡¡2027Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó£²¥ê¡¼¥°À©¤¬¡¢£±¥ê¡¼¥°£³ÃÏ¶èÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¡¢¹âÌÚË»á¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£²¥ê¡¼¥°À©¤ò¡Ö£³¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤äÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï£²¥ê¡¼¥°À©¡¢¸òÎ®Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹âÌÚ»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö£³¥ê¡¼¥°À©¡×¤È¤Ï¡©¡¡photo by Sankei Visual
¡Ú£³¥ê¡¼¥°À©¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê·Á¼°¤Ë¡©¡Û
¡½¡½¡ÊÁ°ÊÔ¤Î¡Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£²¥ê¡¼¥°À©¤Î²þ³×°Æ¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚË¡Ê°Ê²¼¡§¹âÌÚ¡Ë¡¡º£¤¹¤°¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£°ìÉô¤ÎµåÃÄ¤·¤«½¸µÒÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¯¤è¤¦¤Êµå¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÎ¤È°ã¤¤¡¢º£¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¸µÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¡¢2027Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²¥ê¡¼¥°À©¤ò£³¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢²¾¤ËMLB¤Î¤è¤¦¤ÊÅìÃÏ¶è¡¢ÃæÃÏ¶è¡¢À¾ÃÏ¶è¤È¤¤¤Ã¤¿£³¤Ä¤Î¥ê¡¼¥°¤òºî¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÃÏ¶è¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¤ª¤è¤Óµð¿Í¤«¥ä¥¯¥ë¥È¡£ÃæÃÏ¶è¤ÏÀ¾Éð¡¢DeNA¡¢ÃæÆü¡¢¤ª¤è¤Óµð¿Í¤«¥ä¥¯¥ë¥È¡£À¾ÃÏ¶è¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¡¢¹Åç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡ÀÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Öµð¿Í¤äºå¿À¤¬Íí¤ó¤À»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈµÒ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤Î³ÆµåÃÄ¤Î½¸µÒÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿£±¥ê¡¼¥°£³ÃÏ¶èÀ©¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°¤òÃÏ¶è¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢ÃÏ¶è¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²¾¤Ë£Á¡¢£Â¡¢£Ã¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥ê¡¼¥°¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯ÃêÁª¤Ç¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ë¤«¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï¸½ºß¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Æ±ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ËèÇ¯ÃêÁª¤ò¤·¤Æ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Þ¤¿ÃêÁª¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢´é¤Ö¤ì¤âÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡½êÂ°¥ê¡¼¥°¤ò·è¤á¤ëÃêÁª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤äÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊü±Ç¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÚMLB¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤â¥¢¥ê¡©¡Û
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÏËèÇ¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤É¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯»î¹ç¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤â³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»¥ËÚ¤äÇîÂ¿¤Ê¤É¤Ï¥°¥ë¥á¤Ê³¹¤È¤·¤ÆÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½²¾¤Ë£³¥ê¡¼¥°À©¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÎ®Àï¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡ËèÇ¯¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë·Á¼°¤À¤È¡¢¸òÎ®Àï¤ò¤ä¤ë¿·Á¯Ì£¤äÌÌÇòÌ£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬......º£¤Î¸òÎ®Àï¤Î»þ´ü¤Ë£±¥«·î´Ö¤À¤±¡¢½¾Íè¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤·¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à¤È£²»î¹ç¤«£³»î¹ç¤º¤ÄÂÐÀï¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢MLB¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Î¨¤Ê¤É¤Ç³Æ¥ê¡¼¥°¤Î£±°Ì°Ê³°¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¡¢·×£´¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ï¡¢¿·Á¯¤µ¤ò¹¥¤à¤â¤Î¡£¡Ö¡Ê¿ä¤·¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ëº£Ç¯¤Ï¤É¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿·Á¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êº£¤È¤Ï·Á¼°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¤³¤ì¤ÏËÍ¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£1950Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£²¥ê¡¼¥°À©¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö£³¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·µåÃÄ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¹ñÆâ³°¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯µÄÏÀ¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÌÚË¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1958Ç¯10·î22Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½Ž¥ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡¢²°ÊßÍ×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³²ó¡¢ÅðÎÝ²¦£±²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.297¡¢1716°ÂÂÇ¡¢321ÅðÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢DeNA¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò2012Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìîµå²òÀâ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£