この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『無料の動画生成AI「Sora 2」の完全ガイド! ～日本でのSora 2の使い方から、Sora 2を使って作れる動画まで徹底解説～』で、解説者・ミライが話題のAI動画生成モデル「Sora 2」について詳しく語った。ミライは冒頭で「ソラ2マジヤバくない?映像が超リアル!これ本当にAI?マジでヤバいっす!」と興奮気味に話すSora 2の動画サンプルを披露。「動画に日本語を喋らせたり日本語で解説することもできる」と、日本ユーザーにとっての革新ポイントを分かりやすく説明した。



Sora 2は、2024年12月にOpenAIからリリースされたテキストからの動画生成AIの最新版で、これまで困難とされてきた“物理的に正しい動き”や“激しい動き”の動画も簡単に作成できるという。加えて、「動画に効果音や音楽、音声を付与でき、日本語をそのまま話す動画も生成できる」と新機能を紹介し、「自分の見た目や声を再現し、カメオ出演も可能」と実用例を示した。



また利用可能条件についても解説。「招待コードさえあれば日本からも無料で利用可能」「OpenAIがXなどSNSで不定期に公式コードを配布している」と安心ポイントを伝えている。Sora 2の使い方や特徴、できること、制限事項についても触れ、「現実の物理法則を忠実に再現してリアルな映像を作れる」「アニメ調・シネマティック・ミュージックビデオ風など多彩なジャンルに完全対応」と解説した。



一方で、著作権対策の観点から「10月4日以降は日本の商用キャラクター名で動画生成できないように制限」がかかるなど、直近の規制動向にも言及している。オープンAIのサム・アルトマンCEOの「日本の創作活動に深く感銘を受けた」とのコメントも紹介し、国内外でのSora 2の注目度を示した。



締めくくりには、「Sora 2で作れる動画サンプルも紹介し、今後もGoogle等の競合AIとの進化競争に期待」とし、「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と語り、視聴者に向けてSora 2の可能性を強く訴えた。