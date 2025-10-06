この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

近畿日本鉄道・大阪上本町駅（大阪市天王寺区）で10月5日、ラッピングトレイン「近鉄×刀剣乱舞ONLINE コラボトレイン」のお披露目会が開かれた。



ラッピングトレインは、近鉄が人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボして実施するデジタルスタンプラリー「刀剣乱舞ONLINE × 近鉄 歴史を辿るデジタルスタンプラリー」に合わせて、12月下旬ごろまで運行する。運行区間は主に近鉄奈良駅～神戸三宮駅間。



デジタルスタンプラリーの開催期間は、前編＝10月4日～11月9日、後編＝11月15日～12月21日。「刀剣男士」と「近鉄沿線の歴史を学ぶ旅」をテーマに、22駅のチェックポイントでは「おもてなしパネル」「おもてなしポスター」として、「始まりの五振り」などの刀剣男士120振りのパネルやポスターを展示する。また、各チェックポイントで集めたデジタルスタンプの数に応じて、「CAFFÈ CIAO PRESSO（カフェ チャオ プレッソ）」でオリジナル賞品が進呈される。



お披露目会には、ゆるバース2025年でグランプリを受賞した「刀剣乱舞ONLINE」の宣伝隊長「おっきいこんのすけ」も登場し、集まった多くのファンを喜ばせた。



大阪上本町駅の中島駅長は「この企画をきっかけに近鉄沿線の魅力をよく知っていただいて、多くのお客様に歴史を辿っていただければ」と呼びかける。