この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

近畿日本鉄道・大阪上本町駅（大阪市天王寺区）で10月5日、ラッピングトレイン「近鉄×刀剣乱舞ONLINE コラボトレイン」のお披露目会が開かれた。

ラッピングトレインは、近鉄が人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボして実施するデジタルスタンプラリー「刀剣乱舞ONLINE × 近鉄 歴史を辿るデジタルスタンプラリー」に合わせて、12月下旬ごろまで運行する。運行区間は主に近鉄奈良駅～神戸三宮駅間。

デジタルスタンプラリーの開催期間は、前編＝10月4日～11月9日、後編＝11月15日～12月21日。「刀剣男士」と「近鉄沿線の歴史を学ぶ旅」をテーマに、22駅のチェックポイントでは「おもてなしパネル」「おもてなしポスター」として、「始まりの五振り」などの刀剣男士120振りのパネルやポスターを展示する。また、各チェックポイントで集めたデジタルスタンプの数に応じて、「CAFFÈ CIAO PRESSO（カフェ チャオ プレッソ）」でオリジナル賞品が進呈される。

お披露目会には、ゆるバース2025年でグランプリを受賞した「刀剣乱舞ONLINE」の宣伝隊長「おっきいこんのすけ」も登場し、集まった多くのファンを喜ばせた。

大阪上本町駅の中島駅長は「この企画をきっかけに近鉄沿線の魅力をよく知っていただいて、多くのお客様に歴史を辿っていただければ」と呼びかける。

世界遺産 仁徳天皇陵古墳を眺める気球「おおさか堺バルーン」を体験

 大阪・関西万博会場内オフィシャルストア　ミャクミャクや大屋根リングのグッズ人気

 大阪・関西万博で通天閣の元気娘・むんむさんが念願のライブ　万博ソングも披露

