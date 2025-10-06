10月1日からの米女子ツアーの「ロッテ選手権」でカットラインに1打及ばす予選落ちした渋野日向子。2日目のホールアウト後には大泣きし、大会前に102位だったCMEグローブポイントレースは104位へと後退した。来年のレギュラーツアーに出場できるシード権が確保できる100位以内は厳しくなった。ゴルフ担当記者が言う。

【写真】うつむきながら引き揚げる渋野日向子、涙をこらえているのか…

「10月9日から始まるアジアシリーズ（4戦）は、出場枠が限定されているため現在はキャンセル待ち。予選落ちがなく、ポイントを積み重ねる好機だったが、これに出場ができないとなると残るは11月13日開幕の『アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン』の1試合のみ。出場できる可能性は残されているものの、現在のポイントランキングでは厳しそうだ」

アジアシリーズに出場できないことが濃厚となった渋野は、戦いの場を求めて10月10日に始まる日本ツアーの「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」にスポット参戦するが、仮に優勝したとしても米女子ツアーのポイントには関係ない。

このままでは来シーズンのフルシードとなる80位以内（カテゴリー1）はもちろん、準シードとなる100位以内（カテゴリー11）も厳しい。このまま渋野が来年の米女子ツアーのシード権が確保できない場合、来年の出場を目指すには、12月4日からの最終予選（Qシリーズ）にエントリーして成績を残さなければならない。

「渋野はCMEグローブポイントランキングの資格で最終予選にエントリーできるが、最終日（90ホール）終了後に25位タイ以内に入ならなければ来年のレギュラーツアーの出場権（カテゴリー15）は与えられない。4日目（72ホール）終了時点まで進めれば下部のエプソンツアーの出場権が与えられる。

昨年は原英莉花が1打及ばす67位で最終日に進めず、下部ツアーでレギュラーツアー昇格を目指すことになった。原は下部ツアーポイントランキング4位となり、10位以内に与えられる資格（カテゴリー9）を獲得している」（前出・ゴルフ担当記者）

渋野のようにレギュラーツアーで活躍しているプロにとって、米女子ゴルフの下部ツアーは賞金額も少なく、移動も過酷だ。使用するコースもローカルなゴルフ場が多く、滞在もコース周辺のコンドミニアムに住むホストファミリーのところに世話になるケースなどが少なくない。

「原はマネージャー、トレーナーと3人で転戦したが、それでもホームシックにかかり、移動や宿泊のトラブルに見舞われたという」（ツアー関係者）

Qシリーズでそうした下部ツアーへの出場権すら得られないとなれば、日本ツアーに復帰し、米女子ツアーにスポット参戦して結果を残すしかない。前出・ツアー関係者が続ける。

「渋野は2019年にメジャー大会（ワールドレディスサロンパスカップ）優勝で3年シードを取得している。シードの開始年度を獲得翌年から10年のうちに任意で選択できるため、渋野が3年シードのスタート手続きをすれば来年から日本ツアーにシード選手として参戦できる」

今週の日本ツアーのスポット参戦の結果もまた、主戦場を日本にするかどうかの渋野の判断に影響することになるのだろう。来シーズンに向けて注目が集まる。