＜ショップライトLPGA初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、現在、第1ラウンドが進行中。午後組の選手がプレーしている。【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？日本勢は8人が出場。吉田優利が3番パー5でイーグルを奪うなど、3アンダーで後半をプレーしている。現時点で首位と5打差の暫定11位タイと好位置につけている。西村