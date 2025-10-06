¤À¤«¤é±ØÅÁ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎŽ¢ÅÓÃæ´þ¸¢Ž£¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬Ž¢Âç¿Í¤Î»¥Â«¹çÀïŽ£¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£¤¤¤Þ¤Î±ØÅÁÁª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÒ¦¤µ¡×¤¬¤Ê¤¤¡©
¤Þ¤â¤Ê¤¯Âè37²ó¤Î½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡Ê10·î13Æü¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3ÂçÂç³Ø±ØÅÁ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÊª½ñ¤¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢·ÐºÑÊª¤Ç¤¢¤ì¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊª¤Ç¤¢¤ì¡¢¾ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¹ÔÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î°õ±Æ¤äÒ¦(¤Ä¤è)¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿ÍÊÁ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íµÕ¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ä¸µÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê2008Ç¯ÅìÍÎÂç³Ø¡¢2015Ç¯¾åÉðÂç³Ø¡¢2021Ç¯¶ðÂôÂç³Ø¡Ë¡¢¸¸ÌÇ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿1947Ç¯¡ÊÀï¸åÉü³èÂè1²ó¡Ë¡Á1986Ç¯¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï4¹»¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢1987Ç¯¡Á2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î39Ç¯´Ö¤Ç¤Ï3ÇÜ¤Î12¹»¤¬ÅÓÃæ´þ¸¢¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤³¤½¤¢¤ì¡¢Ò¦¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
Ä¹µ÷Î¥Áö¤Ç¡ÈÒ¦¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÂ¬¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÊø¤ì¤Ê¤¤ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë»ñ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÂç¿Í¤ÎÅÔ¹ç¡×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á
É®¼Ô¤Ï¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¶¥ÁöÉô¤Ë½àÉô°÷¤È¤·¤ÆÆþÉô¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¡¦ÃæÂ¼À¶´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÏÀ¥¸Å¡ÊÍøÉ§¡Ë¤È°ã¤Ã¤ÆÀÐ¤³¤í¤À¡£ÀÐ¤³¤í¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤¿¤ì¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áö¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ò¼¨¤¹ºÇ¹â¤Î¼êÃÊ¤Ç¡¢°ÛÍÍ¤ÊÈ¢º¬±ØÅÁ½Å»ë¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¤É¤ÎÂç³Ø¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
1987Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï30¡ó¶á¤¯¤ËÃ£¤·¡Ê2025Ç¯¤Î´ØÅìÃÏ¶è¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï±ýÏ©¤¬27.9¡ó¡¢ÉüÏ©¤¬28.8¡ó¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ê§¤¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤Ï¿äÄê¤Ç1²ó8¡Á10²¯±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ß¥º¥Î¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¥»¥³¥à¡¢ÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ê¤É¡¢Ä¶Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇüÂç¤ÊÍø±×¤¬Íî¤Á¤ë¡ÊCM¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆÉÇä¹¹ð¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤ë¤È¡¢¼õ¸³À¸¤ä¼õ¸³ÎÁ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÂç³Ø¤È¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÏÈ¤äÍ½»»¤ò³ÈÂç¤·¡¢±ØÅÁ¶¯²½¤ËÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÆÂç³Ø¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¶¯²½ÈñÍÑ¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÇ¯´Ö2²¯±ßÄøÅÙ¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¹¹ðÀëÅÁÈñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»¥Â«¹çÀï¤ÇÁª¼ê¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë
È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¶â¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¹ß¤êÃí¤°¡£
5000m¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç66¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÇ¯Ìó400¿ÍÄøÅÙ¤¬Âç³Ø¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¡¢±ÉÍÜÈñ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î¾®¸¯¤¤¡Ê°ìÈÖÂ¿¤¤Âç³Ø¤Ï·î30Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¡¢»ÀÁÇ¥ë¡¼¥à¤Ê¤É³Æ¼ïÀßÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò»Ü¤¹Ê£¿ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¹ç½É½ê¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¿©»ö¡¢°å²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿ÂÎÄ´´ÉÍý¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÍÑ¶ñÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤Î»þÅÀ¤«¤éÌµ»î¸³¤Ç¡¢¼õ¸³¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ï¤½¤ÎÂçÈ¾¤òÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¹ç½ÉÎý½¬¤ËÈñ¤ä¤·¡¢¤í¤¯¤ËÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë½Ð¤Ê¤¤¼Ô¤ä¡¢±ÉÍÜÈñ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¢£ÃÉ²È²ó¤ê¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¶ðÂô¤Î¥¨¡¼¥¹
ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Î»þÂå¡Ê1979Ç¯¡¢80Ç¯È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤È¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Î°ìÉô¤Ê¤¤¤·¤ÏÁ´³ÛÌÈ½ü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÏÎý½¬¸å¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÀìÌç¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÎÅ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢1²ó2500±ß¤ò¼«Ê¢¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤Î·ÐºÑ¾õÂÖ¤¬¸·¤·¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢²¼Íî¹ç¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤ÎÎ¹´Û¤ÎÉÛÃÄÉß¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬¾ï¡¹´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶ðÂôÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿Âç±ÛÀµÁµ(¤ª¤ª¤³¤·¤·¤ç¤¦¤¼¤ó)»á¤À¡£É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢1³ØÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»½½¾¡ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë±ºËÚÄ®¤ÎÁâÆ¶½¡»û±¡¤ÎÄ¹ÃË¤À¤Ã¤¿Âç±Û»á¤Ï¡¢8ºÐ¤ÇÆÀÅÙ(¤È¤¯¤É)¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë²þÎÉ°á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹õ¤¤ÃåÊª¤ËÍí»Ò(¤é¤¯¤¹)¡Ê¾®·¿¤Î·¶ºÀ¡Ë¡¢ÁðÍú¤Ð¤¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤®¡¢ÃÉ²È¤ò²ó¤Ã¤ÆÃª·Ð¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç±Û»á¤è¤ê10ºÐ²¼¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤¹¤ë¡¢Åö»þ¤Î¶¥µ»À¸³è¤òÉ¾¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊ©Æ»½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÎ¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÃø½ñ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç±Û»á¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÊ©Æ»½¤¹Ô¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¦¼Ô¡¦½çÅ·Æ²¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Âç±Û»á¤Î¼Â²È¤Î»û¤ÏÃÉ²È¤òÌó400¸®¤âÊú¤¨¡¢¤½¤ì¤¬Åìµþ23¶è¤è¤ê¤â¹¤¤ÌÌÀÑ¤Î±ºËÚÄ®¤ÎÆâ³°¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÊËÌ³¤Æ»¤Ë¤ÏÅìµþ23¶è¤è¤ê¹¤¤¼«¼£ÂÎ¤¬47¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢7·î¤Î20Æüº¢¤«¤é8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢Éã¤È¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÉ²È¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó25Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤¤Ã»¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÉ²È²ó¤ê¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢°ì¿Í¤ÇËè·î600km¤òÁö¤ëÌÔÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î5000m¤Ç9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤Ï¡¢Åö»þÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÆüËÜ³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤ÎÃË»ÒÁí¹ç¤Ç5Ï¢ÇÆÃæ¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï16Ï¢ÇÆ¡Ë¤Î¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»²¦¹ñ¡×½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¥é¥ó¥Ê¡¼ß·ÌÚ·¼Í´»á¡ÊÅö»þ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ´«Í¶¤·¡¢Æ±Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁâÆ¶½¡¤ÎËÌ³¤Æ»Âè2½¡Ì³½ê¡Ê¶µ¶è¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤ä¶ðÂôÂç³Ø¶µÌ³Éô¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤Ç¡¢¶ðÂôÂç³ØÊ©¶µ³ØÉô¤Ø¤Î¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æß·ÌÚ»á¤ËÃÇ¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£1Ç¯¤Ç¡ÖÃÏµå1¼þÊ¬¡×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Âç³Ø»þÂå¤â¡¢ËèÇ¯¤ªËß¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢ÃÉ²È²ó¤ê¤òÌ³¤á¡¢Âç³Ø3Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Àï¼°(¤Û¤Ã¤»¤ó¤·¤)¤È¤¤¤¦¡¢Ê©Æ»¤äÁµ¤Î½¤¹Ô¡¦¸ç¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤ÌäÅú¤òÀï¤ï¤»¤ëµ·¼°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÎÌ¤ÎÆñ²ò¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä½êºî¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ»ö½ª¤¨¤ë¤È¡¢½»¿¦¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ëºÂ¸µ(¤¶¤²¤ó)¤È¤¤¤¦Ë¡³¬¡ÊÁÎÎ·¤Î³¬µé¡Ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢Éã¤ËÆ¬¤òÃ¡¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍÑ»ö¤Ç»û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Áòµ·²°¤¬¡Ö¼ã¡¢¤è¤¯¥×¥Ã¥Ä¥ó¤·¤Ê¤¤¤Í¤¨¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶¥µ»¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¶è¡Ê»³ÅÐ¤ê¡Ë¤Ç¶è´Ö2°Ì¡¢ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î3000m¾ã³²¤Ç¤â2°Ì¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£1978Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿3000m¾ã³²8Ê¬51ÉÃ4¤Î¶ðÂôÂç³ØµÏ¿¤Ï¡¢47Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡¢Àîºê¤Ë¤¢¤ëÂçËÜ»³åÁ»ý»û¤ÇÌó1Ç¯´Ö½¤¹Ô¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¤¤Ç½»¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢²¿¤È¤«Î¦¾å¶¥µ»¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È2Ç¯¤¢¤Þ¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¯¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î25ºÐ¤Ç¶¥µ»¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¼Ö¤ÇÃÉ²È²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö4Ëükm¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃÏµå1¼þÊ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÁâÆ¶½¡¤ÎËÌ³¤Æ»ÀÄÇ¯²ñÉû²ñÄ¹¡¢Ä®¤ÎÂÎ°é»ØÆ³°÷¡¢Î¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤ÎÉáµÚÉôÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¿¦¤òÌ³¤á¡¢ÃÉ²È¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò½Å»ë¤·¤¿»û±¡±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëè·î300¡Á400km¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸ËÌ³¤Æ»¤Î¿À¼Ò¤ÎÄ¹ÃË¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç±Û»á¤Û¤É¤Ë¤Ï²È¶È¤ò¼êÅÁ¤ï¤º¡¢À×¤â·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç±Û»á¤ÎÈ¾À¸¤Ï¡¢°ìËõ¤ÎÃÑ¤¸Æþ¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡£
¢£²ÈÄí¶µ»Õ¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
Âç±Û»á¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÉ®¼Ô¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç±Û»á¤ÎÆ»Î©±ºËÚ¹â¹»¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸åÃÏ¸µ¤ÎÌò¾ì¤Ë2Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÝÅç¹î¸Ê»á¤À¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î30km¤ÇÍ¥¾¡¡¢È¢º¬±ØÅÁ9¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¡Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁÁí¹çÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¡¢µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
ÃÝÅç»á¤Î³ØÀ¸À¸³è¤Ç´¶¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½µ¤Ë3²ó¡Ê·î¡¢¿å¡¢¶â¡Ë¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÂ´¶È¤Þ¤Ç4Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÝÅç»á¤Ë¡¢ß·ÌÚ¥³¡¼¥Á¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î¶á¤¯¤ÎµþÀ®Âçµ×ÊÝ±Ø¡ÊÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¡Ë¤Î¿¿¤óÁ°¤Ë¤¢¤ë¶¾Çþ²°¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÅ¹¤Î»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤È°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ³Ø¹»¤ÎÉü½¬¤òÃæ¿´¤ËÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆóÅÙ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿ÃÝÅç»á¤Î°ì¸À
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»²¦¹ñ¡×¤Î½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÎÀ¤Ç¿©»ö¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÃë¿©¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥í¤Ê¤É¤Î¼«¿æÍÑÀßÈ÷¤âË³¤·¤¯¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹ÄøÅÙ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ä¹ÈÃã¤ÎÄ«¿©¤ò¤È¤ê¡¢Ãë¤ÏÎÀ¤Î¿©Æ²¤Ç200±ßÄøÅÙ¤òÊ§¤Ã¤ÆÄê¿©Åª¤ÊÊª¤ò¿©¤Ù¡¢Í¼¿©¤Ï³§¡¢µþÀ®Âçµ×ÊÝ±Ø¼þÊÕ¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤Ç³°¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÅç»á¤Ï¡Ö½µ¤Ë3²ó¡¢¶¾Çþ²°¤Ç±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÍ¼¿©¤ò¤È¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÆñ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
É®¼Ô¤Ïº£ÈÌ¡¢Âç±Û»á¤ÈÃÝÅç»á¤Î¶¥µ»À¸³è¤äÂç±Û»á¤ÎÊ©Æ»½¤¹Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø·¶ºÀ¤È±ØÅÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¼èºà¤ÇÃÝÅç»á¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÎý½¬Æü»ï¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»²¦¹ñ¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¿ºÌ¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¡Ê¶¯¤¤Îý½¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢40kmÁö¤ò2»þ´Ö22Ê¬¤È¤«¡¢200m¤Î¥¸¥ç¥°¤ò¶´¤ó¤Ç1000m¡Ê2Ê¬58ÉÃÄøÅÙ¡Ë¡ß10¡Ü600m¡Ê1Ê¬40ÉÃÄøÅÙ¡Ë¡ß5¡Ü200m¡Ê28ÉÃÄøÅÙ¡Ë¡ß3¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¤ÊÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤¬¡Ö40kmÁö¤Î¸å¤Ë¡¢¤è¤¯²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èè¤ì¤Æ¤Ø¤È¤Ø¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆóÅÙ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ìÈÌÆþ»îÁÈ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¤¤¿
Âç±Û»á¤äÃÝÅç»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡ÊÆóÂ¤ÎÁððÞ¡Ë¤Ï¡¢»þ´Ö´ÉÍý¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ì¤¬¶¥µ»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¹¥½Û´Ä¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í³Ê¤âËá¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
ÃÝÅç»á¤ÎÂ´¶È¸å¡¢¶¾Çþ²°¤ÎÂ©»Ò¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢3Ç¯²¼¤Î¸åÇÚ¡¢¾®»³µ±É×»á¡ÊÀÅ²¬¸©Î©¸æÅÂ¾ìÆî¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¾®»³»á¤â¤½¤Î»Ò¤òÃæ³Ø1Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Þ¤Ç¶µ¤¨¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¡¢10¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤È¶è´Ö¾Þ¡¢5¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¡¢Áí¹çÍ¥¾¡2²ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç±Û»á¤è¤ê1ºÐÈ¾Ç¯²¼¤Ç¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ðÂôÂç³Ø¤ÎÌë´Ö¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¼«³è¤Î¤¿¤áÀîºê»Ô¤Î¾®³Ø¹»ÍÑÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á¤â¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£Æ±»á¤Ï1995Ç¯¤Ë¶ðÂôÂç³Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£Æü¤âÂ³¤¯²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÆ±Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÁí´ÆÆÄ·ó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGgoat¡×»ØÆ³¼Ô¡Ë¡£
Âç±Û»á¡¢ÃÝÅç»á¡¢ÂçÈ¬ÌÚ»á¤Û¤É¤ÎÎ¾Î©¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï°ìÈÌÆþ»îÁÈ¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø¶È¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¥¿¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤ÇÁá°ðÅÄ¤Î±ØÅÁ¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò3²óÁö¤Ã¤¿ÆâÌî°êÉ×»á¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Î©¾®ÅÄ¸¶¹â¹»½Ð¿È¡¢5000m¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë2²ó½Ð¾ì¡Ë¤ÏÀ¯·Ð³ØÉô¤À¤Ã¤¿¤·¡¢1Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¤ä¤Ï¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò3²óÁö¤Ã¤¿¿¹»³²ÅÉ×»á¡ÊÀÅ²¬¸©Î©ÉÍ¾¾ËÌ¹â¹»½Ð¿È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤1500m¾ã³²7°Ì¡Ë¤ÏÍý¹©³ØÉô¤À¤Ã¤¿¡£¿¹»³»á¤ÏÍý¹©³ØÉô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸³¤Î¤¿¤á¤ËÉô¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡¢¤è¤¯Í¼Êë¤ì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ì¿Í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¼«¿È¤â°ìÈÌÆþ»îÁÈ¡ÊË¡³ØÉô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤ËÂç³Ø¤â´íµ¡´¶
³Î¤«¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¿Íµ¤¤Ç¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Îý½¬ÊýË¡¤äÍÑ¶ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢¶¥µ»´Ä¶¤Î¸þ¾å¤Ç¡¢¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢ºòº£¤Î¥»¥ß¥×¥í²½¤·¤¿¹â¹»Ìîµå¡Ê¹Ã»Ò±à¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ë»Ä¤ë¶¯¹ë¹»¤Ï¶â¤ò¤«¤±¤¿»äÎ©¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤â¥¹¥«¥¦¥ÈÆþ³Ø¡Ë¤È¾õ¶·¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤ä¤â¤ä´¶¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
Áö¤ë¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤¶Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿ÍÀ¸¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤½¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤òÊú¤¨¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
»þ·×¤Î¿Ë¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯ÅÙ¤«¤é±¿Æ°Éô°÷Á´°÷¤Î³Ø¶È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡ÖWAP¡Ê¥ï¥»¥À¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¾©Îå¤·¡¢¿Í³ÊÆ«Ìê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¶µÍÜ¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÇÛÉÛ¡¢¹Ö±é²ñ¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓÍ¥½¨¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¿Í¤ÎÉ½¾´¤Ê¤É¤À¡£OB¤Î¤Ò¤¤¤ÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ºòº£¤ÎÁá°ðÅÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´é¤Ä¤¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¢£¼Â¼Ò²ñ¤Î¸·¤·¤µ¡¢¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë
Âç³Ø¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤Æºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Æ¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÄëµþÂç³Ø¤ÎÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬°ì¤Ä¤ÎÎã¤À¡£ÃæÌî»á¤Ï¡¢Âç±Û»á¤äÃÝÅç»á¤ÈÆ±¤¸ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤ÎÆ»Î©Çò¹Ç¹â¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Î»°ÃË¤È¤·¤Æ¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ª¶â¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡¢Êª¤ä¤ª¶â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ·ø¼Â¤ËÀ¸¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÃæÌî»á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÈÆÃ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²Æ¤Ë·²ÇÏ¸©¤ÎËüºÂ¹â¸¶¤Ç¹Ô¤¦ÁªÈ´¹ç½É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢¸½ÃÏ¤ÎÎ¹´Û¡ÖËüºÂÄâ¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÌó1¥«·î´Ö¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤ä¿©»ö¤ÎÇÛÁ·¤ò¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËüºÂÄâ¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢µÒ¤Ë¼ºÎé¤¬¤¢¤ì¤ÐËüºÂÄâ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î¸·¤·¤µ¤ä¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÃæÌî»á¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÄ«4»þ¤Ëµ¯¤¡¢±«¤ÎÃæ¡¢20kmÁö¤ò¼Ö¤ÇÈ¼Áö¤·¤¿¤ê¤·¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤«¤éÈ¢º¬¤ÎËÜÈÖ¤òÁö¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ò¿ôÂ¿¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤ÎÊ¬ÎÌ¤Î´Ø·¸¾å¡¢¤³¤ì°Ê¾å¾Ü¤·¤¯¤Ï½Ò¤Ù¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÌäÂêÇ§¼±¤ª¤è¤Ó¹©É×¤ÈÅØÎÏ¤Ç¡¢¿´¤«¤é´¶Æ°¤È¶¦´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÒ¦¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô½Ð¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
