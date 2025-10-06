¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤È¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª¡Á¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¤¤¤È¤³Ð§¡×¤â¾Ò²ð
¿Æ»ÒÐ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡ª ´Å¿É¤¤¼Ñ½Á¤Ë½À¤é¤«¤Ê·ÜÆù¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤í¤ê¤ÈÍñ¤¬¤«¤é¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Æ»ÒÐ§¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤È¤³Ð§¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÐ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤È¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¿Æ»ÒÐ§¤È¤Ï¡¢¤À¤·¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¼Ñ¤¿·ÜÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤ò¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ç¤È¤¸¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤¿Ð§Êª¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Æ»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢·ÜÆù¤È·ÜÍñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤Ï¡¢·ÜÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËµíÆù¤äÆÚÆù¤òÍÑ¤¤¡¢Íñ¤Ç¤È¤¸¤ëÐ§Êª¤Î¤³¤È¡£¼ç¤Ë´ØÀ¾¤Çµí¤äÆÚ¤ÏÍñ¤È¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡ÖÂ¾¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½°Ê¹ß¤ËµíÆù¤È¶Ì¥Í¥®¤¬¹¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö³«²½Ð§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¢£Ì¾Á°¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ê¤Î¡Ö¤¤¤È¤³Ð§¡×
¿Æ»ÒÐ§¡¦Â¾¿ÍÐ§¤ËÂ³¤¯ÊÑ²½µåÅª¤ÊÐ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤È¤³Ð§¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤âÂ¸ºß¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ñ¤¿³ûÆù¤òÍñ¤Ç¤È¤¸¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤¿Ð§¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿ÍÐ§¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¾Î¤òÍÑ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µí¤ÈÆÚ¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³û¤¬¡Ö¤¤¤È¤³¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³û¤È·Ü¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¡ª ¤Ê¤ó¤È¤â´ØÀ¾¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉô¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤¯¤é¤Î³¤Á¯Ð§¤ò¡Ö¤¤¤È¤³Ð§¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥â¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥¹¤Î¤¤¤¯¤é¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤«¡£
¢£¡Ú¤³¤ì¤À¤±¤Ï²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡Û¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤¬ÀäÉÊ¡ª ´ðËÜ¤Î¿Æ»ÒÐ§
¥×¥ê¥×¥ê¤Î·ÜÆù¤Ë¥È¥í¥ê¤È¤·¤¿È¾½ÏÍñ¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£ÉÕ¤±¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÇÕ¡£Íñ¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»Å¾å¤²¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¤Î¤Û¤«¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤â¡Û¿Æ»ÒÐ§¥ì¥·¥Ô2Áª
¶Ì¥Í¥®¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¦ÀÄ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤ëÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Æ»ÒÐ§¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¼Ñ¤ë¤È¤¤Ï¥¢¥¯¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤äÊ´»³Ü¥¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÈÖ¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ò·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·Ü¤Ò¤Æù¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤À¤·½Á¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÚÌ¾Á°¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤±¤ÉÈþÌ£¡ª¡ÛÂ¾¿ÍÐ§¥ì¥·¥Ô
¿Æ»ÒÐ§¤Î·ÜÆù¤òµíÆù¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿µíÆù¤ÈÌîºÚ¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤í¤±¤ëÍñ¤¬¤«¤é¤ó¤Ç¡¢¿Æ»ÒÐ§¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥³¥¯»Ý¤Ë¡£¥ì¥·¥Ô¤Î¶ñºà¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢À¸¥·¥¤¥¿¥±¤ä¤µ¤µ¤¬¤¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤è¤ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¿Æ»ÒÐ§¡¢Â¾¿ÍÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤È¤³Ð§¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤ë¶ñºàÆ±»Î¤Î¡Ö´Ø·¸À¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©Âî¤ÇÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3¤Ä¤È¤âÍñ¤Ç¤È¤¸¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÐ§ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÆù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¿Æ»ÒÐ§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¿ÍÐ§¤ä¤¤¤È¤³Ð§¤ÏÇ»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤¼¤Ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Lily-bono)
¢£¡Ú¤³¤ì¤À¤±¤Ï²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡Û¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤¬ÀäÉÊ¡ª ´ðËÜ¤Î¿Æ»ÒÐ§
¥×¥ê¥×¥ê¤Î·ÜÆù¤Ë¥È¥í¥ê¤È¤·¤¿È¾½ÏÍñ¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£ÉÕ¤±¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÇÕ¡£Íñ¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»Å¾å¤²¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¤Î¤Û¤«¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤¬ÀäÉÊ¡ª´ðËÜ¤Î¿Æ»ÒÐ§
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù(¾®) 1Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
<Ä´Ì£ÎÁ>
º½Åü Âç¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 3
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 3
¤À¤·½Á 100ml
ÍÏ¤Íñ 4¸ÄÊ¬
¤´ÈÓ Ð§ 2ÇÕÊ¬
¥ß¥Ä¥Ð(¹ï¤ß) Å¬ÎÌ
¼·Ì£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢·Ü¤â¤âÆù¤ÏÂÀ¤¤¶Ú¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¾®¤µ¤Ê¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¥¶¥ë¤Ë¤Î¤»¤ÆÇ®Åò¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£
2¡¢(1)¤ò¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢30Ê¬ÄÒ¤±¤ë¡£Æé¤Ë¤À¤·½Á¤È¶Ì¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÆé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢2Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Ë¤Ä¤±¤¿·Ü¤â¤âÆù¤ò½Á¤´¤È²Ã¤¨¤Æ²Ð¤ò¶¯¤á¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éºÆ¤ÓÆé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç3Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
4¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÈ¾ÎÌ¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢Æé¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¡£È¾½Ï¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é»Ä¤êÈ¾ÎÌ¤ÎÍÏ¤Íñ¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¤«¤¿¤µ¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
5¡¢Ð§¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤è¤½¤¤¡¢(4)¤òÀ¹¤ê¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
¢£¡Ú»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤â¡Û¿Æ»ÒÐ§¥ì¥·¥Ô2Áª
¿Æ»ÒÐ§
¶Ì¥Í¥®¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¦ÀÄ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤ëÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Æ»ÒÐ§¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¼Ñ¤ë¤È¤¤Ï¥¢¥¯¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤äÊ´»³Ü¥¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ü¤Ò¤Æù¤Î¿Æ»ÒÐ§
ÄêÈÖ¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ò·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·Ü¤Ò¤Æù¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤À¤·½Á¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÚÌ¾Á°¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤±¤ÉÈþÌ£¡ª¡ÛÂ¾¿ÍÐ§¥ì¥·¥Ô
Â¾¿ÍÐ§
¿Æ»ÒÐ§¤Î·ÜÆù¤òµíÆù¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¾¿ÍÐ§¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿µíÆù¤ÈÌîºÚ¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤í¤±¤ëÍñ¤¬¤«¤é¤ó¤Ç¡¢¿Æ»ÒÐ§¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥³¥¯»Ý¤Ë¡£¥ì¥·¥Ô¤Î¶ñºà¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢À¸¥·¥¤¥¿¥±¤ä¤µ¤µ¤¬¤¥´¥Ü¥¦¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤è¤ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¿Æ»ÒÐ§¡¢Â¾¿ÍÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤È¤³Ð§¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤ë¶ñºàÆ±»Î¤Î¡Ö´Ø·¸À¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©Âî¤ÇÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3¤Ä¤È¤âÍñ¤Ç¤È¤¸¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÐ§ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÆù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¿Æ»ÒÐ§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¿ÍÐ§¤ä¤¤¤È¤³Ð§¤ÏÇ»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤¼¤Ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
