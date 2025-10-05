¥¯¥í¥ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ♡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¢¥ó¥Ö¥ì¥éºÆÈÎ³«»Ï
2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×¤Î¥¯¥í¥ß¤¬ºÆÈÎ♡ ¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»±¤ò¹¤²¤ë¤È¸÷¤òÆ©¤·¤Æ¥¯¥í¥ß¤È¥Ð¥¯¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ2,178±ß¤Ç¡¢¿Æ¹ü60cm¡£Æü¾ï¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¥¯¥í¥ß¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
¥¯¥í¥ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
¥¯¥í¥ß¤È¥Ð¥¯¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¥¢ー¥È¤ÇÉ½¸½¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢»±¤ò¹¤²¤ë¤È¸÷¤ËÆ©¤±¤ÆÈþ¤·¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤Ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¾åÉÊ¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¥Æー¥×¤Ç±ï¼è¤é¤ì¤¿À¸ÃÏ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð♡
¥Ô¥¢¥¸¥§¤Î¿·ºî¡Ö¥Ý¥»¥·¥ç¥ó ¥ì¥¤¥ó¥Üー¡×¤¬Êü¤Ä¿§ºÌ¤ÎËâË¡
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤â´°àú
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
»±¹ü¤Ï¾æÉ×¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â°Â¿´¡£
¿Æ¹ü60cm¤Î¥Ó¥Ëー¥ë»±¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÁÇºà¤Ï±«¤ÎÆü¤â»ë³¦¤òË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤âµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÌ¥ÎÏÅª
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤â¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤É¤ì¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¥¥åー¥È¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ♡
ÀÇ¹þ2,178±ß¤Ç¥µ¥ó¥È¥¹ online store¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118
¥¯¥í¥ß¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¤Ç±«¤ÎÆü¤â¤È¤¤á¤¤Ë
¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¡Ö¥¯¥í¥ß ¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×¤Ï¡¢ÀÇ¹þ2,178±ß¤Ç¿Æ¹ü60cm¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ó¥Ëー¥ë»±¤Ç¤¹¡£
¸÷¤òÆ©¤«¤·¤Æ¥¯¥í¥ß¤È¥Ð¥¯¤¬Éâ¤«¤Ö¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
10·î31Æü¤Î¥¯¥í¥ß¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤³¤Î»±¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö