¥Ü¥«¥íP¡¦Tonbi¤¬¼ê¤¬¤±¤ë2Ê¬¼å¤Ç¿´¤òÄÏ¤à³Ú¶Ê¡Ø¤Í¤³¤Î¤ª¤Æ¡Ù¥·¥å¡¼¥ë¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥Í¥³¥¤¥é¥¹¥ÈMV¤Ë¡Ö¤Í¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼

¡¡ÂçÀª¤Î¥Ü¥«¥íP¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÞÕ¿Èºî¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¤¡¢¡Ø¥Ü¥«¥³¥ì2025²Æ¡Ù¤Ïº£²ó¤âÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éÄ¾¶á¤Ç¥Ü¥«¥íP¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤Þ¤ÇÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ï®¤òºï¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿7000¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊçºî¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï2021Ç¯¤è¤ê¥Ü¥«¥í¶Ê¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿Tonbi¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Í¤³¤Î¤ª¤Æ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
Ê¸¡¿Á¾²æÈþ¤Ê¤Ä¤á
¡¡º£Ç¯2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö¤¢¤¤¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¥È¥í¥¤¥¢¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥«¥íP¡¦Tonbi¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤¹¤ê¤£¤ä¿û¸¶·½¡¢¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¿¤½¤ä¥Þ¥í¤¬MVÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤È¤¦¡×¤Ï¡¢Ã¿Èþ¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¤¿¤½¤ä¤ÎºîÉ÷¤ÈTobi¤Ë¤è¤ë¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¶ÊÄ´¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ºÆ¤Ó¤½¤ó¤ÊTonbi¡ß¤¿¤½¤ä¥Þ¥í¤Î¥³¥ó¥Óºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Í¤³¤Î¤ª¤Æ¡×¡£
¡¡¥Í¥³¤È¤¤¤¦Âêºà¤ä¡¢¤¿¤½¤ä¤¬ÉÁ¤¯¥·¥å¡¼¥ë¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥Í¥³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·³Ú¶Ê¤ÎºÇ¤¿¤ëÄ°¤½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅÅ»ÒÅª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¸ú²Ì²»¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿Èó¾ï¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê¶ÊÅ¸³«¤ä¡¢Ä°¤¼ê¤¬µá¤á¤ë²Õ½ê¤ØÅª³Î¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ°¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î²»¿§¤¬Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ä°¤±Ç¤¨¤¹¤ëÂ¤¤ê¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¶Ê¡£
¡¡³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤â2Ê¬¼å¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶Ê»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤ä¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ÃæÆÇÀ¤ÈÌ©ÅÙ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿²Î°¦¥æ¥¤Î»¤¤ì¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ëÄã²»¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤½¤ä¥Þ¥í¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¡£
¡¡¤ä¤äÂàÇÑ´¶¤¢¤ë¥à¡¼¥É¤¬¶ÊÁ´ÂÎ¤ò¸«»ö¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢ÂçÀª¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ö¼Âº£ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Tonbi¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Ü¥«¥³¥ì¤Ç¤âºÇ¤â¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤ëTOP100ÉôÌç39°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¶Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤ÆÈà¤ÎÌ¾¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿Í¤â¤¤Ã¤È¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¼¤Òº£ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Èà¤Î²áµî¶Ê¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¶Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
