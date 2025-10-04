【松のや】420円の最高すぎる新作モーニング爆誕！アレンジも楽しめるコスパ抜群の朝定食！
人気グルメYouTuber・まさみちゃんねるさんが、自身のチャンネルで【
松のや】420円の最高すぎる新作モーニング爆誕！アレンジも楽しめるコスパ抜群の朝定食！と題した動画を公開。涼しくなった秋の朝、食欲が増す季節に松のやの新たな朝食メニュー「明太ご飯定食」をレポートした。
まさみちゃんねるさんは、朝限定で提供される明太ごはん定食に小鉢のコロッケを追加し実食レビューをスタート。「ご飯のふっくら感と、明太子のピリッとした旨味が、口の中で絶妙に絡み合い、塩っ気と辛さがふんわり甘みのあるご飯を引き立て、思わず笑顔になる美味しさ」と、食べた瞬間の感動を率直に語る。
その後、生卵と醤油、焼き海苔をオンすることで「見た目も美しい。魚卵と鶏卵の共演」とアレンジした“明太TKG”を紹介。とろりとした生卵と明太子のプチプチ感、海苔のパリッとした食感が相まって、「味、香り、食感、すべてが一体となり、まさにごちそうTKG」と絶賛した。
さらに、ご飯のおかわりが無料のセルフ店のみであることや、おかわり自由店舗のリストも動画の概要欄で案内。「自分好みにカスタマイズが可能なので、その日の気分に合わせて小鉢を変えられる」のもポイントだと語る。2杯目にはコロッケを明太子、焼き海苔と共にのせ「コロッケ&明太のり丼」としてアレンジ。「明太子のピリ辛と焼き海苔の香ばしさ、コロッケのやさしい旨味が最強タッグを演出」と、その食べ合わせにも太鼓判を押した。
「420円とお財布に優しいコスパの良さも魅力。少し早起きして、松のやの美味しいモーニングでお腹いっぱいチャージしては？」と締めくくりました。
