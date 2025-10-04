お笑い芸人の千原せいじが、10月3日に自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」内に『皆様へ』と題した動画をアップした。

「せいじさんは、黒いスーツにネクタイのあらたまった姿で、『先だってのニコニコチャンネルプラスの番組内での私の発言および、騒動に関して、お騒がせしてしまい、本当にすみませんでした』と話し始めました。『番組なか、感情に流されてしまい、MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしまった』と、反省の弁を述べていました」（スポーツ紙記者）

せいじは7月18日に公開された動画で、埼玉県戸田市議会議員を務める河合ゆうすけ氏との対談中、口論となり「お前、いじめられっ子やったやろ?」などとあおり、発言が問題視されていた。

「僧侶の立場でもあるせいじさんは、天台宗から口頭で注意を受けたことが報じられました。さらに8月いっぱいでラジオ番組『大雲・せいじの坊僧ラジオ』（KBS京都）が打ち切りとなったほか、出演を予定していたトークショーが中止になるなど、仕事への影響が出たため、今回の謝罪動画アップに至ったようです」（同前）

だが、騒動から2カ月半近くが経過しての謝罪に、Xではダメ出しの声が相次いでいる。

《遅い・具体性が無い・テンプレ謝罪 何が問題だったかの自覚もないまま、とりあえず謝っとけ感しか伝わらない》

《河合悠祐氏に対する謝罪はなく謝罪のテンプレを読み上げた感じだった》

《千原せいじ、本気で謝る気が全く感じませんでした》

こうした声が寄せられる理由を芸能プロ関係者が語る。

「謝罪動画には、具体的な発言内容や人物名はありませんでした。さらに、時間も短い形式どおりの謝罪だったことも批判を集めています。仕方なく謝ったような印象を受けます。ここまで時間がかかった理由や気持ちの変化など、自分の言葉で話したほうがいいという意見が多いです」

時間が経過してからのテンプレ謝罪と、失点を重ねてしまった千原。再浮上に向けての道は険しそうだ。