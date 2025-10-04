ロシアが自国の弾道ミサイルを改良し、米国がウクライナに支援したパトリオット（Patriot）防空網を無力化していると、英フィナンシャルタイムズ（FT）が2日（現地時間）報じた。

FTによると、改良された武器はイスカンデル−M短距離弾道ミサイルと空中発射型キンジャールミサイル。射程距離は約480〜500キロで、従来のように予測可能な軌跡ではなく、目標地点に近づくと急降下や回避機動をして迎撃ミサイルをかわす方式だ。

西側の情報関係者は「最近ロシアのミサイルが目標直前で異常な動きを見せるパターンが表れ、パトリオットの迎撃率が落ちた」と話した。ウクライナと西側関係者も今回の改良を「ロシアにはゲームチェンジャー」と評価した。

実際、ロンドンのシンクタンク「センターフォーインフォメーションレジリエンス（CIR）」がウクライナ空軍資料を分析した結果、ロシアミサイル迎撃率は8月の37％から9月には6％に急落した。発射回数が減ったが、防御成功率はむしろ落ちた。

米国防情報局（DIA）の報告書もこうした評価を確認した。DIAは「ロシアが伝統的な弾道軌跡でなく不規則な機動を追加し、ウクライナのパトリオット運用に困難が生じている」と明らかにした。実際、6月28日に発射されたミサイル7発のうち迎撃に成功したのは1発だけだった。7月9日はロシアのミサイル13発のうち半分以上が目標物を打撃した。

ウクライナ空軍は24日にもロシアが撃ったイスカンデル4発がすべてパトリオット防空網を突き抜けて目標に命中したと伝えた。

また、FTは夏にロシアがキーウと近隣地域のドローン製造施設4カ所を攻撃したほか、8月28日にはトルコ製「バイラクタル」ドローン部品開発施設を精密打撃し、近隣の欧州連合（EU）と英国文化院事務室にまで被害が及んだと伝えた。