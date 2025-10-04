¡ÚMLB¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÍË¾³ô¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡× 24ºÐ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¡ÅÄ¿¿·¼¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿°éÀ®ºÇÁ°Àþ
¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¤¤ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÆîÊÆ¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö£¶·î30Æü¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À±¦ÏÓÅê¼ê¡¦Ê¡ÅÄ¿¿·¼¡Ê¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤À¡£¤½¤Î11Æü¸å¤Ë24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ïº£²Æ¡¢MLBµåÃÄ¤Ç¼·¡¢È¬·³ÁêÅö¤Î¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
º£Ç¯£¶·î¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÊ¡ÅÄ¿¿·¼¡¡photo by Ryu Voelkel
¡Ö´Ä¶Åª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬¤½¤¦¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¤È¥½¥Õ¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤À¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Ï10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Î¥é¥Æ¥ó·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤òÃæ¿´¤Ë67Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¡¢£¶¡Á£¸·î¤Ë72»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡áDSL¡Ë¤Ë£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÃÖ¤¯MLBÁ´µåÃÄ¤¬£³¡Á£´ÌÌ¤Îµå¾ì¤È¥Ï¡¼¥Õ¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ä¥¦¥¨¥¤¥È¾ì¤Ê¤É¤òÍ¤·¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ£±Ç¯Ãæ¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤À¡£
¡¡Îý½¬¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤Ç¤â15»þ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ë¡££··îÃæ½Ü¤Î¼èºàÆü¡¢£¹»þ²á¤®¤Ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò10Ê¬¤Û¤É¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï£¸»þ50Ê¬¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ãë¿²¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä½ÖÈ¯·Ï¤ÎÆü¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤ÄÆü¡¢¥è¥¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡17ºÐ¤Ê¤É¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤Îµå¿ô¤Þ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏµåÃÄ¤«¤é¡ÖÇ¤¤»¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24ºÐ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÂç¿Í°·¤¤¤À¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±»î¹ç¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÀèÈ¯¤ä¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç½µ¤Ë£²²ó¡¢£³¥¤¥Ë¥ó¥°ÄøÅÙÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¹¤®¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸ª¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤ÜËèÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿²¤ë¤³¤È¤È¿©»ö¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Î¿©»ö¤Ï¥µ¥ó¥³¡¼¥Á¥ç¤È¤¤¤¦ÃæÆîÊÆÎ®¤Î¥·¥Á¥å¡¼¤ä¡¢¥â¥í¤È¤¤¤¦Æ¦¤Î¤´ÈÓ¤¬¹¥Êª¤À¡£¥Á¥¥ó¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤â±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤Î´Ä¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£MLBµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï»ñ»º¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð"¶â¿©¤¤Ãî"¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤è¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ú£²ÅÙÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡Û
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬ÆüËÜ¤Ç½êÂ°¤·¤¿ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤ËÍè¤ÆMLB¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÁÅç¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ï¤³¤ì¤È¤³¤ì¡Ù¤Ã¤ÆÁ´Éô£±½µ´Ö¤´¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀè½µ¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤®¤Ç£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¥è¥¬¤ÎÉÑÅÙ¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤¬Á´Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼·¡¢È¬·³¤«¤éÀ®¤ëMLBµåÃÄ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÌÊÌ©¤ÊÁÈ¿¥¹½Â¤¤ÇÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¼Â´¶¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÍË¾³ô¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Èà¼«¿È¤ÏÆü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¹Åç¤Î±Ñ¿ô³Ø´Û¹â¹»¤«¤éÅì³¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢Éô°÷¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¤Ë¤è¤êÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢£±Ç¯¤ÇÃæÂà¡£ÆÁÅç¡¢¿®Ç»¥°¥é¥ó¥»¥í¡¼¥º¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£²Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¿®Ç»¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë26»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.32¡¢2024Ç¯¤Ï29»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.78¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢NPB¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤ËÍè¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×
¡¡¿®Ç»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¹ñ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÅçÂÞÎÃÊ¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£2025Ç¯£²·î¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¤Ç¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤È¡¢£´·îÆ¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¤ÇºÇ½é¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡£
º£¸å¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿·¼¡¡photo by Ryu Voelkel
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ò¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹¤Î£²²óÌÜ¤Ç·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢£±²ó¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¹ç³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£Æ±¤¸Áª¼ê¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ò¤È¤â¤Ë¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Î¾ì¹ç¡¢£¶·îÃæ½Ü¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢NPB·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Åö»þ23ºÐ¤ÎÅê¼ê¤¬·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Î²óÅ¾¿ô¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï3000²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢MLB¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Ö¤â¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â2800¡¢2900²óÅ¾¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢²ÝÂê¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¡¢¡ØµåÂ®¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç£´Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¡¢À®ÀÓ¼«ÂÎ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥È¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢²¿¤«¤ò¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç»×¤¤¤¤êÃÃ¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¡¢Åêµå¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ÇÂ®¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ï»þ143¥¥íÄøÅÙ¡¢ºÇÂ®148¥¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤ËÍè¤Æ¾ï»þ140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®151.3¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µåÂ®ÂÓ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂÐ±þ¤âÆß¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÊÑ²½µå¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨Á°È¾¤ÎDSL¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£··îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢9»î¹ç¤Ç32.2²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨5.79¡£¹Óºï¤ê¤ÎÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Í½È÷·³¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î»Ò¤È¤«¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇµå¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÊ¿µ¤¤Ç±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏÆüËÜ¤Ç²ÝÂê¤À¤Ã¤¿µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£BC¥ê¡¼¥°¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹Ê¡ÅÄ¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÌîµå¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö£³ºÐ¤°¤é¤¤¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¥×¥é¥ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Þ¤é¤º¤âº£¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄºÅÀ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï£²¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³¥«·î¤ÎDSL¤¬½ªÎ»¸å¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Æ±¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥¨¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ã¥¹¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ì¥¹¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÎÉã¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥«¥Î¤Ï42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¤Ç¤ÏMLB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥³¡¼¥Á¤ÈÃÏ¸µµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·ó¤Í¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Î¾¼Ô¤ÎÆ»¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢MLB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÀäÂÐ¸«¤ËÍè¤Þ¤¹¤·¤Í¡££²Ç¯°ÊÆâ¤ËMLB¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÉÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸±¤·¤¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Û¹ñ¤ÇÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ë·Ç¤²¤¿Ì´¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¾¡Éé¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£