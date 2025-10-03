パドレスのダルビッシュ有投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発し、自己最短となる1回0／3、21球で降板した。試合も1－3で敗れ、チームは地区シリーズ進出を逃した。米地元紙『サンディエゴ・ユニオン・トリビューン』など複数メディアが、今季終戦となったパドレス側のコメントを伝えている。

■PCAに先制タイムリー献上

初回は1安打を許したものの、無失点で切り抜けたダルビッシュ。うまく立ち上がったはずが、いきなり2回に崩れた。カイル・タッカー外野手と鈴木誠也外野手に連打を浴びると、続くカーソン・ケリー捕手には死球。無死満塁のピンチを招くと、ピート・クロウ＝アームストロング外野手に中前適時打を打たれ、先制点を献上した。

ここでマイク・シルト監督は早くも交代を決断。1回0／3、4安打2失点、1奪三振1死球という内容で自己最短降板となった。

試合はダルビッシュの後を受けた救援陣が踏ん張ったものの、打線が沈黙。9回にようやくジャクソン・メリル外野手の本塁打で1点を返したものの、結局1－3で敗戦。地区シリーズへ進むことは叶わなかった。

メジャー14年目の今季、ダルビッシュは右肘の炎症で開幕から負傷者リスト（IL）入り。初登板は7月7日（同8日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦まで待たなければならなかった。

■ケガで向かい風の強い1年

マイク・シルト監督は、今季の右腕について「今年はケガもあり、ユウにとって向かい風の強い1年だった。オフから春季キャンプにかけて苦労し、状態は万全ではなかった」と振り返った。「それでも、彼は懸命に取り組んで復帰した。再び調子を上げるまでには、また少し時間がかかったが、何と言っても経験豊富な投手であり、今日も立ち上がりはかなりキレがあった」と評価した。

チームの主砲マニー・マチャド内野手もダルビッシュを責めることはなく、「今日の試合を迎えるにあたって、私がマウンドに立ってほしいと願ったのはただひとり……ダルビッシュだけだった。そして、我々打線は彼に応えることができなかった」と肩を落とした。

その上で「今年は彼にとって本当に厳しいシーズンだった。我々は毎日、彼が何をしているか見ているし、間近で目にしてきた。時にはどうしても投げられない日もある。それでも彼は踏ん張って、自分なりに道を見つけ、チームのために戦う方法を編み出してきたんだ。尊敬しかないよ。彼は生粋の勝負師であり、なおかつ人間的にも最高に素晴らしい存在だ」と称賛が止まらなかった。