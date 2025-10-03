「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」圓徳院で無料提供
株式会社 明治は、10月９日（木）と10日（金）に京都・圓徳院の境内で「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」を無料提供する。
圓徳院の趣ある雰囲気や美しい景色を楽しみながらアイスを味わうことができ、SNSに写真を投稿した先着300名（※各日先着150名）には、記念品として特製アルミスプーンのプレゼントも。無料サンプリングイベントをお寺で開催するのは、「明治 エッセル スーパーカップ」史上初の試みだ。
このイベントは、抹茶文化を広めた豊臣秀吉の妻、北政所・ねねにちなんだ場所で行われ、浴衣姿のスタッフが多言語で対応各日先着150名。また、「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」に特別に金箔を振りかけて楽しむことができるようになっている。
また、同時期の10月9日（木）から31日間、「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」のラッピングタクシーが京都市内を走行します。外見だけでなくフロアマットやシートカバーも特別デザインで、乗車した方は無料で提供された「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」を車内で楽しむことができます。京都市内で1台のみ運行し、特別な思い出を作る機会をお届けします。
さらに、サンプリングイベントと同時期の10月９日（木）から、ラッピングタクシーが京都市内を31日間限定で走行する（※１台のみ！）。外見だけでなくフロアマットやシートカバーも「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」仕様となっており、まるごとラッピングされた特別なデザインが施されている。通常の運行と同様に乗車料金がかかるが、運良くこのラッピングタクシーに乗車した人は無料で提供された抹茶アイスを車内で楽しむことができる（※各日数量限定。商品が無くなり次第、配布終了）。
京都・圓徳院での「明治 エッセル スーパーカップ」無料サンプリングイベント、お近くの人はぜひ足を運んではいかが？
■無料サンプリングイベント 概要
開催期間：10月９日（木）、10日（金）
時間：拝観時間10:00〜17:00（受付終了）提供時間10:00〜17:30
※拝観の受付時間内にお入りください。
開催場所：圓徳院（京都府京都市東山区高台寺下河原町530）※圓徳院境内にて配布
提供数（目安）：各日500個、２日間で合計1,000個（※各日、商品が無くなり次第、配布終了）
提供品：明治 エッセル スーパーカップ 抹茶（200ml）、特製アルミスプーン
※特製アルミスプーンはSNSで写真を投稿した各日先着150名（計300名）
圓徳院の趣ある雰囲気や美しい景色を楽しみながらアイスを味わうことができ、SNSに写真を投稿した先着300名（※各日先着150名）には、記念品として特製アルミスプーンのプレゼントも。無料サンプリングイベントをお寺で開催するのは、「明治 エッセル スーパーカップ」史上初の試みだ。
また、同時期の10月9日（木）から31日間、「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」のラッピングタクシーが京都市内を走行します。外見だけでなくフロアマットやシートカバーも特別デザインで、乗車した方は無料で提供された「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」を車内で楽しむことができます。京都市内で1台のみ運行し、特別な思い出を作る機会をお届けします。
さらに、サンプリングイベントと同時期の10月９日（木）から、ラッピングタクシーが京都市内を31日間限定で走行する（※１台のみ！）。外見だけでなくフロアマットやシートカバーも「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」仕様となっており、まるごとラッピングされた特別なデザインが施されている。通常の運行と同様に乗車料金がかかるが、運良くこのラッピングタクシーに乗車した人は無料で提供された抹茶アイスを車内で楽しむことができる（※各日数量限定。商品が無くなり次第、配布終了）。
京都・圓徳院での「明治 エッセル スーパーカップ」無料サンプリングイベント、お近くの人はぜひ足を運んではいかが？
■無料サンプリングイベント 概要
開催期間：10月９日（木）、10日（金）
時間：拝観時間10:00〜17:00（受付終了）提供時間10:00〜17:30
※拝観の受付時間内にお入りください。
開催場所：圓徳院（京都府京都市東山区高台寺下河原町530）※圓徳院境内にて配布
提供数（目安）：各日500個、２日間で合計1,000個（※各日、商品が無くなり次第、配布終了）
提供品：明治 エッセル スーパーカップ 抹茶（200ml）、特製アルミスプーン
※特製アルミスプーンはSNSで写真を投稿した各日先着150名（計300名）